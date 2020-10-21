誰有慶祝台灣光復話語權？國民黨：在台的國民黨才是正統

為強化「中華民國」與台灣的歷史連結，國民黨於周三（21日）舉辦「ROC KMT 抗戰勝利暨台灣光復75周年系列活動」記者會，預計於台灣光復75周年前夕舉辦智庫研討會、線上紀念展，以及紀念音樂會。 國民黨文傳會副主委鄭照新稱，日前大陸國台辦也表示要舉辦慶祝台灣光復75周年的活動，為了彰顯在台灣的「中華民國」才是「正統」、與對岸爭奪話語權，所以國民黨勢必會擴大舉辦系列紀念活動。

國民黨文傳會主委王育敏表示，台灣光復代表經歷了對日抗戰的勝利，台灣從此回歸中國版圖的歷史事實。然而。最近陸委會批評中國大陸不該舉辦台灣光復節活動時，但民進黨政府竟也不願扛起責任、爭取光復節在「中華民國」紀念。作為在野黨的國民黨，卻也努力募款以舉辦相關紀念活動。

王育敏介紹，在台灣光復節10月25日當日下午14時30分，國民黨將在中影八德大樓三樓演講廳舉辦紀念音樂會，以台灣本土風格的閩南語歌曲為主，邀資深歌星紀露霞、劉福助等人，傳唱台灣經典歌曲，讓大家回顧台灣光復時的社會民情，且國民黨主席江啟臣，前主席馬英九、朱立倫、吳敦義、吳伯雄等都會受邀出席，也歡迎民眾踴躍參加。

文傳會主委王育敏表示，對日抗戰的勝利後，台灣從此回歸中國版圖—台灣光復是重要史實，但民進黨政府竟也不願扛起責任、爭取台灣光復節在「中華民國」紀念，所以國民黨即使努力募款也要舉辦相關紀念活動。（許陳品／多維新聞）

國民黨文傳會副主委鄭照新認為，由國民黨主辦台灣光復節活動有兩層意義，一是任何產品都有源頭與正牌，而中國國民黨是締造中華民國的政黨，對日抗戰也是國民黨在大陸執政時期的中華民國國民政府帶領全中國人民打贏、贏得最後勝利。因此，如今在台灣的「中華民國」與中國國民黨才是正統；第二，台灣光復後以至於今天的繁榮發展，與中國共產黨與中國大陸官方完全無關，既然如今在台灣執政的民進黨政府不辦，那勢必由在野的國民黨來擴大舉辦紀念活動。

鄭照新指出，自10月23日起推出的「台灣光復75周年在線影音紀念展」，依照「啟蒙」、「連結」、「心繫」、「光復」、「響應」、「建設」等六個時期展出國民黨黨史館珍藏的珍貴史料照片，包括：中日議和簽訂《馬關條約》的春帆樓外景，清廷與日本的台、澎交割證書，抗日事件圖表，受降書、受降典禮等畫面，敘述孫中山先生創黨革命的信念，以及興中會、同盟會台灣分會成立的故事，還有台灣志士投身革命運動的足迹，加上對日抗戰勝利、台灣回歸後，國民黨保台、建台、壯大台灣的整體歷史脈絡。

鄭照新強調，知道從哪裏來、才知道未來去向何方，台澎金馬的發展壯大，與經濟建設、民主自由開放進程相關，倘若無台灣光復，仍處於日本殖民中，台人也未能享受今日的民主、自主地位。

10月21日，國民黨舉辦「ROC KMT 抗戰勝利暨台灣光復75周年系列活動」記者會，介紹預計於台灣光復75周年前夕舉辦系列紀念活動。左起為國民黨文傳會副主委鄭照新、文傳會主委王育敏、國政基金會研究院盧宸緯。（許陳品／多維新聞）

國民黨智庫、國家政策研究基金會研究員盧宸緯介紹，智庫於10月21日舉辦「台灣光復七十五周年研討會」，副標題是「中華民國在台灣的足迹」。研討會當天將由國民黨副秘書長黃奎博主持，主席江啟臣出席致辭，並邀請六位專精研究台灣發展的專家學者與會，大家探討台灣光復在社會文化、經濟、政治、軍事國防等方面的意義，還有國民黨在台灣光復前後所扮演的角色，提供社會大眾一個客觀、理性的觀點，發揮「導正史觀」的作用。