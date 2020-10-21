台軍副參謀總長視察東沙島　2架解放軍軍機靠近周邊空域

台國防部副參謀總長李廷盛周二（20日）前往東沙島視察。據中時新聞網周二（21日）報道，就在李廷盛搭軍機往返東沙島並在島上視察時，台灣國防部發布消息稱，3架解放軍軍機進入台灣西南防空識別區，其中2架靠近東沙島空域。 中時新聞網報道稱，這顯示東沙島的戰略重要性。

台灣立榮航空B7-9051包機上周四（15日）搭載海巡署官兵，從高雄飛往東沙島，但在進入香港飛航情報區前，被港方告知有危險活動後返航。及至周二，李廷盛與海巡署主任秘書滕永俊，搭空軍C-130運輸機前往東沙。報道稱，此事意義重大，代表台軍機飛東沙島不受影響，防務與運補一切正常。

台灣立榮航空日前一架飛東沙包機，被香港禁止進入飛航情報區，最後返航高雄。（資料圖片／聯合報）

《三立新聞網》也在報道中指出，台國防部由軍聞社公布軍機於東沙機場畫面，意味台空軍東沙航線、運補任務等不受影響。另身穿迷彩服的陸戰隊員也意外現身在軍方照片中，也就是說海軍陸戰隊6月至今的移駐東沙訓練可能將成常態化。

不過，中時報道還提及，就在李廷盛搭軍機往返東沙島，並在島上視察時，台國防部當日傍晚在官網稱，解放軍運-9通訊對抗機、運-8反潛機，以及空警-500機各1架次，當日進入台灣西南防空識別區，台軍派遣空中巡邏兵力應對，同時廣播並防空導彈追監。

報道稱，台國防部公布的示意圖特別標出東沙位置，其中，空警-500與運-9通訊對抗機的航跡與平日不同，特別切入台防空識別區左下角邊緣，靠近東沙空域。

（綜合報道）