美國務院批准18億美元對台軍售案　台國防部：強化整體防衛戰力

美國國防部周三（21日）表示，國務院已經批准向台灣出售三款總值18億美元的武器，包括導彈、感應器等。 據台媒報道，台灣國防部與外交部周四（22日）同步發布新聞稿指出，已正式接到美國政府通知。國防部表示，此次軍售顯示美方對於印太區域與台海戰略位置的重視，積極協助台灣強化整體防衛戰力。

華府周三正式通知國會，向台灣出售11套由洛歇馬丁（Lockheed Martin）製造的高機動性多管火箭系統（HIMARS）、135枚波音公司（Boeing）生產的魚叉增程型距外攻陸導彈（SLAM－ER）、6套裝置在F-16戰機上的外部傳感器吊艙。

台灣國防部表示，美國政府已就18億1130萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。國防部指出，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供台灣防衛性武器，是維持區域穩定的基礎。美國本次對台軍售的武器裝備，有助於台灣建立自我防衛的可恃戰力，強化不對稱戰力發展，國防部表達誠摯的感謝。

台灣國防部強調，所有對外軍事採購，均須獲得立法院同意並配賦預算後，方得簽署發價書並執行後續採購，依期程如質如預算獲得所需武器裝備。此次軍售顯示美方對於印太區域與台海戰略位置的重視，積極協助台灣強化整體防衛戰力，台美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，共同維護台海及印太區域和平穩定。

台灣外交部指出，此次是特朗普總統任內第8度宣布對台軍售，對台灣防衛能力提升及維護區域和平與穩定的能力極有幫助，外交部對此表示歡迎，並感謝美國政府以具體行動履行對台灣的安全承諾。

（中央社）