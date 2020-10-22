中梵續簽主教任命協議　台灣指重視梵蒂岡對台不涉外交政治承諾

中國外交部發言人趙立堅在周四（22日）下午宣布，中國與梵蒂岡經友好協商，決定將關於主教任命的臨時性協議延期兩年，雙方將繼續保持密切溝通和協商，持續推動改善關係的進程。 台灣外交部方面隨即於當天晚上發布新聞稿，強調梵蒂岡曾多次對外公開表示，該協議是處理教務議題，不會觸及外交或政治事務，台灣高度重視教廷這項莊嚴承諾，也就此案與教廷密切聯繫，表達台灣立場。

台灣外交部發布新聞稿，指台灣高度重視教廷承諾與中國續約將不涉及政治的莊嚴承諾，台灣也就此案與教廷密切聯繫，表達台灣立場。（屈彥辰攝）

台灣外交部指，根據掌握到的資訊，中梵雙方並未就主教任命協議重新簽約，而是就原有協議延長兩年達成默契，並仍維持該協議的實驗性質，以利觀察後續效應。外交部強調，台灣對該協議的立場沒有改變，作為充分尊重宗教自由的國家，台灣希望會有助改善中國日益嚴重的宗教自由問題。

台灣外交部在新聞稿中有特別提到，近來中國政府迫害教會的手段變本加厲，中國的宗教自由及人權狀況持續惡化，不願被中共控制的天主教徒遭遇更多的壓迫。許多主教被強制要求加入中共控制的愛國會，所謂宗教「中國化」變成「國家化」甚或「中共化」，在黨領導一切的情況下，中國教友信仰的良心面臨嚴重威脅。

台灣外交部提醒，根據天主教法典，全球各地天主教會的主教都必須由教宗任命，教廷不得讓予國家政權任何選舉、任命、推薦或指定主教的權利及特許。事實上，維護教宗的主教任命權，就是維護宗教自由，因為教會的獨立性與普世性，不容受到任何政府壓力、政黨或團體脅迫的影響。

台灣外交部最後指，台灣將密切觀察相關情勢發展，並持續推動與教廷及天主教會的合作，共同捍衛宗教自由的核心價值，對因信仰而受迫害的弱勢提供協助，持續深化台灣與梵蒂岡基於共同理念的長久邦誼。

（綜合報道）