台駐教廷大使：梵蒂岡盼協議能改善中國大陸宗教自由

梵蒂岡國務卿帕羅林（Pietro Parolin）10月21日表示，梵蒂岡與中國之間的主教任命協議將續簽兩年。 對此，台灣駐教廷大使李世明接受台中央社訪問時表示，教廷盼借協議促成天主教的共融合及中國大陸的宗教自由。

李世明說，教廷對天主教的福傳牧靈一向有崇高目標，教廷高層一再強調，中梵主教任命臨時性協議是為了讓中國天主教徒能過正常的信仰生活，是為了宗教自由，是為了解決在中國共產黨控制下的教會問題，因此教廷積極促成協議續約並不令人意外。

他稱，值得注意的是中國政府的態度，最近媒體一再報道這個協議是為促進中國的宗教自由之後，中國共產黨當局仍然願意續約，再次確認教宗在中國天主教的領袖地位，對中國主教任命有最後決定權，這些引起了研究中共問題專家的注意，他們認為中國同意續約代表中共開明派在內部權力鬥爭上已取得勝利，開明派漸漸認為共產黨的教條與戰狼式外交在國際上已行不通，因此盼藉助宗教自由，默默展開一場「寧靜革命」。

李世明又說，現在大陸還有許多非官方神職人員「被消失」、「被旅行」、遭軟禁，種種例證讓輿論不得不質疑中方宣稱中梵協議「落實順利」與事實有很大落差。

李世明認為，教廷為了長遠的目標，外交上常實施「靜默政策」，有時候不會公開點名批判，但他相信只要是迫害宗教自由與人權的事件，教廷都是不樂見的，正如教宗方濟各在最新通諭「眾位弟兄」所說「必須確保宗教自由，這是所有信徒的基本人權」。

台外交部：中梵協議不會觸及外交或政治事務

對於中梵協議可能帶來的對台政治衝擊，台外交部發言人歐江安10月22日表示，外交部充分掌握，與教廷保持溝通。她強調，教廷曾多次對外公開表示，「中梵主教任命臨時協議」在處理教務議題，不會觸及外交或政治事務，台灣認真看待教廷的承諾，外交部將密切觀察情勢發展，隨時說明。