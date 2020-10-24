南韓流感疫苗接種後逾30死　醫生教路孩子打完針要留意4大警號

新冠肺炎於全球肆虐，各地專家均建議高危人士盡早接種流感疫苗。南韓近日則接連出現接種流感疫苗後死亡的病例，截至23日，一星期內已累計超過30宗個案。有醫生估計，事件與疫苗儲存的冷凍鏈有關，並提醒家長，若孩子打完針後出現4個警號，便要立即求醫。

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南韓：不會暫停免費接種計劃

南韓於上月推出免費流感疫苗接種計劃，惟近日相繼出現接種流感疫苗後死亡的案例，遍佈全國各地，涉及一名17歲少年。據悉涉事疫苗除了來自南韓藥廠，如GC Pharma、南韓生技公司SK生物科學（SK Bioscience），亦包括法國藥廠賽諾菲（Sanofi）。南韓疾病管理廳表示，對其中二十多宗個案進行分析，認為疫苗與死亡個案沒有明確的因果關係，不會暫停免費接種計劃。當地醫學會「大韓醫生協會」則促請當局暫停疫苗接種計劃，查明原因。

食物及衞生局局長陳肇始在23日表示，輸入本港的疫苗均通過本港的註冊制度，有品質及安全保證。衞生署署長陳漢儀則指，署方已向生產商確認，本港並無輸入出事批次及南韓生產的疫苗。

韓國醫學會10月22日召開記者會，認為政府應暫停流感疫苗接種計劃（Reuters）

估計儲存過程出現失誤

全科醫生鍾偉傑在疫苗中心工作多年，今年亦有提供免費流感疫苗接種服務。他估計，南韓的死亡個案，未必與藥廠的生產過程有關。「現時嘅消息都唔準確，要等南韓政府公布先知發生咩事。但喺嗰三十幾個症（死亡個案）入面，分別係接種咗5間唔同藥廠嘅疫苗，有南韓製，亦有法國製。我覺得要5間廠同時出現問題，呢個機會唔高。」他估計，死亡個案是由於疫苗的存放出現失誤。「我覺得好可能佢哋存放，或者運輸途中，條cold chain（冷凍鏈）斷咗，令疫苗產生變化。」

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打針後留意4大警號

他提醒家長，在帶孩子打任何疫苗之前，要先注意孩子的身體狀況。「如果有輕微感冒徵狀，少少喉嚨痛、鼻水、咳，其實係可以打疫苗；但若然有發燒，就唔建議打。」

他又建議，家長帶孩子打針時可多加留意診所設施。「可注意診所用啲咩雪櫃去儲存疫苗，究竟係普通家用雪櫃，定係一啲專門儲存疫苗嘅雪櫃？儲存時有冇咩安全措施？如突然停電，有冇啲安全警報系統，令診所職員時時刻刻都知道疫苗係保持喺2度至8度之間？呢樣係非常之重要。」

鍾醫生補充，百分之5至10的孩子在接種疫苗後會出現針口紅腫、輕微發燒，屬正常現象。「但若然係發高燒，發得好急，食退燒藥又唔退，或者有其他極度唔舒服嘅情況，例如嚴重頭痛、嘔吐、出疹，唔係正常打完針嘅疫苗反應，就要及早求醫。」