台灣中天續牌聽證會　蘇貞昌稱不干預　藍營籲勿當新聞自由劊子手

台灣旺旺集團旗下「中天新聞台」的執照將於2020年12月10日到期，如果不能「續牌」（台灣稱「換照」），中天新聞台到時就會成為無照新聞台，將會被迫關閉。 台「國家通訊傳播委員會」（NCC）於今（26）日上午9時30分召開中天電視台換照案聽證會，是台灣史上首次為換照舉辦的聽證會。

NCC於舉行中天更換電視台執照聽證會，神旺投資股份有限公司董事長蔡衍明親自出席。（陳卓邦／多維新聞）

台行政院長蘇貞昌於10月26日接受媒體聯訪時重申，政府不會干預主管機關台國家通信傳播委員會（NCC）的換照審查，NCC依法行使職權、獨立運作，外界不應給予任何憑空的干涉與批評，否則才是干涉該會的獨立運作。

蘇貞昌強調，NCC的委員都學有專精，且經過台灣立法院同意就任，委會們將依法行使職權，對於相關頻道是不是使其繼續延期等，都會進行最公正的審理，政府不會干預。

蘇貞昌（前）26日上午在桃園接受媒體採訪，針對國家通訊傳播委員會（NCC）召開中天電視台換照案聽證會表示，NCC依法行使職權，外界不該干涉批評。（中央社）

另一方面，國民黨為挺中天新聞台，也在10月26日舉行「公車上路，蘇貞昌別當關新聞台的民主罪人」活動，國民黨革命實踐研究院長羅智強同日開始租用公車廣吿，共計20台公車繞行台灣行政院60天，呼籲台行政院長蘇貞昌莫干涉新聞自由，國民黨主席江啟臣亦出席此活動。

羅智強表示，中天新聞是否走到被關台的這條路，這是新聞自由關鍵的時刻，國民黨希望在這段期間發聲，故租了20輛的「新聞自由公車」，這些公車都會經過台灣行政院，一起為新聞自由發聲。他強調，這不是為中天新聞台發聲，這是為新聞自由發生，如果關了中天新聞台，中天新聞台被封口之後，下一個被封口的就是新聞自由、言論自由，就是每一個民眾發生監督政府的自由，台灣民主不能走回頭路，也希望民進黨記得前輩們篳路藍縷開創台灣新聞自由跟言論自由的努力，這是推出新聞自由公車的目的。

國民黨高舉「新聞自由」、「民主」旗幟力挺中天。（譚英瑛／多維新聞）

江啟臣則指，當有行政干預、有高層在旁邊講東講西，有這樣的紀錄的時候，台灣民眾如何相信NCC可以獨立公正的針對媒體表現或營運。他說，過去包括蘇貞昌在內，都有太多對NCC「指指點點」的事情，甚至NCC前主委都因為蘇貞昌的「指點」而請辭下台，這些紀錄斑斑可考。江啟臣呼籲蘇貞昌不要當新聞自由的劊子手，更不要當台灣民主的劊子手，今天蘇貞昌可以關A新聞台，明天就可以關B新聞台。