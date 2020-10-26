台遊行聲援12港人　林飛帆：台灣應成為區域中民主價值保護傘

台灣有團體25日發起撐港遊行，聲援被扣留深圳的12名港人，主辦單位估計有三千人參加。民進黨副秘書長林飛帆等人也參加了遊行。 林飛帆當晚在Facebook表示，台灣人撐香港，「不只是為了支持我們共有的民主想望，也是在中國擴張下保護台灣的實際需要」，台灣可以、也應該在印太區域扮演更堅實的民主防衛和人權倡議角色，成為區域中民主價值的保護傘。 同日，民進黨也發聲明指，為伸張正義及共同信仰的民主價值，民進黨會持續結合民間與政府的力量，力挺香港的自由。

為聲援12名被扣押在深圳的港人，台灣於10月25日舉行一場遊行，主辦單位估計約有3,000人蔘與。（中央社）

林飛帆表示，這12名香港手足，他們冒險離開家鄉，是為了追求免於恐懼的自由，實現民主和夢想的自由，「我很難想像，他們在中共的黑牢裏會面對什麼樣的處境」，希望所有人持續關注，不要讓他們陷落在黑牢裏，失去聲音。

林飛帆說，這幾年，支持香港民主、當港人追求民主的後盾，已經是台灣的主流聲音，而過去這一年，從民間到政府，經過很多人的努力，台灣也將這些聲音化為具體行動，包括成立全世界第一個以援助香港為目的的官方辦公室，台灣香港服務交流辦公室等等。

林飛帆又表示，目前現有機制的不足之處，這些都還需要更多的公、民協力，他很感謝過去一直協助政府的民間團體，也更希望大家共同的努力，讓台灣成為香港更好的依靠。

林飛帆指，台灣人撐香港，不只是為了支持共有的民主想望，「也是在中國擴張下保護台灣的實際需要」，台灣可以，也應該在印太區域中扮演更堅實的民主防衛和人權倡議的角色，成為區域中民主價值的保護傘。