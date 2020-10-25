12港人涉潛逃｜網上集會聲援　家屬促人大代表向北京表達訴求

12名港人涉觸犯內地偷越國邊境罪事件未平，黃之鋒、鄒家成等人舉辦網上集會聲援。部分涉事者家屬亦有出席集會，被捕者鄭子豪的父親指，自己在內地生活過，當知道由官派律師處理政治案件時，便相信兒子很容易被長期拘留。 另一被捕者黃偉然的太太亦在集會指，當他們嘗試與內地方面接觸時，一直無法成功，而港府駐粵辦等機構，更只向他們表示，已轉交信件至內地各部門，但她認為沒有真正獲得受理或等到他們期盼的回覆。他們希望人大代表能為他們向北京當局表達訴求。

鄭父（右）表示，雖然很擔心兒子在內地被酷刑對待，但更擔心他不發聲的話，兒子隨時失蹤好幾年。（網上集會截圖）

黃偉然的太太亦曾於內地生活，指自己明白有些事「只可意會，不能言傳」，曾擔心走出來公開發言，會否令丈夫「被打多兩拳」。鄭父則表示，雖然很擔心兒子在內地被酷刑對待，但更擔心他不發聲的話，兒子隨時失蹤好幾年。

對於港府的態度，黃偉然太太稱，如果港府關於十二港人所發表的言論是由內地發出，她亦認為並不出奇，但港府的相關言論，令她感到香港政府「愈來愈似大陸」。鄭父則指，香港以前曾是東方之珠，批評現在的港府官員有如「大陸的擦鞋仔」。

林榮基呼籲認為自己有被檢控風險者考慮是否留港

流亡台灣的前銅鑼灣書店店長林榮基透過短片呼籲曾幫助該12名港人的人士，要注意安全，思考是否繼續留在香港。他指，自己可以做的，就是在台灣參與遊行集會，又呼籲其他認為有機會被檢控的人，亦應該考慮是否留在香港，建議其他人多保護自己。

被捕者鄧棨然的弟弟亦有參與晚會，他指，相信鄧棨然是很喜歡香港，才會選擇參與抗爭運動。他指，自己起初有一段時間擔心哥哥已經死了，但後來得知他被中國海警拘捕，知道他惹上了另一更大的麻煩。他指，如果自己有機會與哥哥見面，會叫他不必為家庭擔心。

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多國參與近日集會遊行聲援香港

早前全球多個地方舉辦了示威、遊行聲援。前學民思潮成員許穎婷指，國際社會有很多不同的活動舉行，希望外國有愈來愈多人關注香港年青人要冒如此大風險爭取民主。台灣香港邊城青年理事長李芃萱指，他們將舉行遊行，聲援12港人及聲援香港人，並會在香港經濟文化辦事處結束遊行。網上集會之後播出英國、美國、澳洲、德國、法國、瑞士、東京等地支援12港人的集會、遊行片段。