柯文哲質疑全球瘦肉精豬肉均可進台灣　台農委會：只有美國

台北市長柯文哲兼台灣民眾黨主席柯文哲10月28日質疑，2021年元旦後，是否不只是美國的萊克多巴胺（萊劑，即瘦肉精）豬肉可以進口台灣，而是全球含萊劑豬肉都可以進口？對此，台農委會主委陳吉仲於10月29日在台灣立法院受訪時表示，屆時並非全球萊豬都可以進口台灣，台灣目前僅允許13國豬肉進口，其中也只有美國才有使用萊劑。

面對柯文哲的質疑，農委會主委陳吉仲則親上火線解釋。（中央社）

柯文哲於10月28日在Facebook質疑民進黨政府，究竟台灣是隻開放美豬，還是全球含有萊劑的豬？他指出，若依照台灣官方9月17日公吿的「動物用藥殘留標準」來看，未來不應是美豬，全球進口到台灣的豬肉都允許萊劑殘留，那民進黨官員屢次對外重申的「不想吃萊豬就不要買美豬」的說法，根本是欺騙人民。

台灣立法院經濟等武委員會近日繼續審查開放美豬、牛的相關行政命令。對於柯文哲的質疑，陳吉仲受訪時表示，全台只允許13國豬肉進口，有些國家若出現非洲豬瘟、口蹄疫，那麼該國出產豬肉則無法進口台灣，故目前台灣只允許13國豬肉進到台灣，其中九國來自於歐盟，這九國境內都不使用萊劑，即便2021年開放也不會有萊豬進口台灣問題。

陳吉仲又補充，其他四國則是加拿大、美國、新西蘭、澳洲，其中加拿大出口豬肉均不含萊劑，紐澳養豬數量少，再加上豬農多不使用萊劑，出口的肉品也沒有萊豬，故即便明年宣布開放萊豬，唯一進口萊豬的產地就只有美國，故並非全球萊豬都可以進口台灣。

陳吉仲指出，全世界一共有27國使用萊劑，但不代表這些國家的萊豬都可以進口台灣，像是南韓、菲律賓本身為非洲豬瘟疫區，境內雖可使用萊劑但不可能出口至台灣，萊劑豬肉開放是要對全球條件一致，但能進來台灣的就只有美國。