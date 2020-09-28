六成民眾反對開放瘦肉精美豬　蔡英文民望一個月重挫近11個百分點

根據親綠的「台灣民意基金會」於9月28日（周一）公布的最新民調，台灣總統蔡英文的民望近期重挫近11個百分點，贊同蔡英文的台灣民眾雖仍過半數，但下滑至55.1%。 民調報吿分析指出，民望重挫的原因最可能與蔡英文於8月28日宣布放寬瘦肉精美豬輸台有關，不過蔡仍獲逾五成的民意支持，顯然「蜜月期」現象仍在持續中。

蔡英文8月28日宣布進一步開放瘦肉精美國豬肉輸台。（中央社）

民調數據指出，蔡英文施政獲55.1%台灣民眾贊同，其中18.4%非常贊同、36.7%還算贊同；32.3%不贊同蔡英文，其中12.1%非常不贊同、20.2%不太贊同，贊同者比不贊同者多出近23個百分點。不過和8月份的調查相比，贊同蔡英文的比例大幅下降10.7%，不贊同者劇增10.2%，原本贊同者比不贊同者多出43.7個百分點，9月只剩下近23個百分點，民望「不尋常的重挫」。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，回顧過去一個月，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）及美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）訪台，是台灣在國際外交上的重大突破，對蔡英文民望的提升自然有重大促進作用，但最新民調顯示，蔡英文的民望重挫近11個百分點，最可能的原因是「放寬瘦肉精美豬輸台門檻，及後續政策溝通和社會說服不良及不足」所致。

游盈隆回憶，近十二年台灣的重大食安事件，包括中國大陸毒奶粉、擴大美牛進口、黑心油事件等等，社會大眾反應都十分強烈，也都帶來強大的政治衝擊和影響，這次蔡政府開放瘦肉精美豬進口，對社會大眾造成的震撼和往年如出一轍，後續負面效應將相當可觀。

多數台灣人對於政府開放爭議性高的外國食品進口持保守態度。（中央社）

民調也調查台灣民眾對放寬瘦肉精美豬輸台的態度，數據指出，僅31.5%贊成，其中6.3%非常贊成、25.2%還算贊成；59.5%不贊成，其中33.8%非常不贊成、25.7%不太贊成，顯示絕大多數台灣人不歡迎這項政策，且有1/3的民眾更是強烈反對。

進一步分析顯示，其中民進黨認同者中，約有六成一贊成、三成一反對；國民黨認同者中，約九成八反對、僅2%贊成；中性選民中，約七成三反對、一成三贊成，顯示政黨傾向仍很大程度決定對這項政策的贊成與否。另外，從職業背景來看，所有從業者，反對瘦肉精美豬進口的比例，均高於贊成的比例，且一向最挺民進黨政府的農民，這次更多數反對開放瘦肉精美豬進口，「具有指標性意義」。