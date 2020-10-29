台灣空軍戰機訓練時墮海飛行員殉職　身體多處骨折頭部受重創致命

台灣空軍一架F-5E戰機在周四（29日）上午在台東外海執行訓練任務時墮海，飛行員朱冠甍送院搶救無效死亡。空軍司令部隨即宣布F-5型機部隊全面停止飛行，並執行特檢及調查作業。 對於朱冠甍的死因，最新消息指是在落水前頭部受重創，但具體原因仍有待調查。

台灣空軍一架F-5E戰機在台東外海執行訓練任務墮機，飛行員朱冠甍證實死亡。圖為同型號F-5E戰機。（中央社）

據了解，當時朱冠甍有成功跳傘，未料仍然殉職。台東地檢署主任檢察官指，初步相驗結果顯示，朱冠甍的頭部受到重創導致中樞神經休克死亡，但是戰機墜海時遭受的撞擊，還是彈射跳傘時出事，還要進一步了解。朱冠甍的身體左側受到重創、頭部及左眼凹陷、左胸肋骨斷裂、左手骨折，初判無生前溺水現象，是在落水前受到撞擊致死。

朱冠甍被救起時已無呼吸心跳，由直升機吊掛後直接送到基地，再由基地救護車後送院搶救，並在9時27分證實不治。

朱冠甍死因是頭部受到重創導致中樞神經休克死亡。（中央社）

資料顯示，29歲的朱冠甍是隸屬空軍第七聯隊，飛行總時數為703小時，機種時間為510小時，擁有兩機領隊人員資格。朱冠甍已婚並育有一女，女兒近期才剛滿周歲。

朱冠甍生前除了執行戰訓任務外，勤餘還擔任軍方樂團「虎團」的吉他手四出公益演出。朱冠甍的個性浪漫，最愛釣魚，與海洋為伍，原訂明年1月就晉升少校。朱冠甍曾透露他的人生觀是重視家庭、愛護朋友。作為薪水待遇不錯的飛行員，朱冠甍選擇把錢花費在家人身上，不但已在台東卑南置產，享受「後有山、前有海」，並且會時常利用攝影機捕捉妻子、小孩的點滴，「因為我會覺得，沒什麼事情，比開心愉快更重要，能活著喝酒、陪家人、陪小孩這一切才真的。」

（綜合報道）