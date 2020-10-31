台灣購入4架美製MQ-9B無人機　將裝配與日本同級裝備

台灣將獲購的4架美製MQ-9B海上衛士（SeaGuardian）無人機，目前出售的美商已經陸續釋出出售細節。而比台灣還要早獲購MQ-9B的日本海上保安廳，近日也釋出其測試此型無人機將近1年時間的成果，日本方面表示，未來海上保安廳和海上自衛隊，將會持續使用MQ-9B無人機，進行海上目標監測偵照的工作。

台灣與日本採購的MQ-9B，是幾乎同等級的無人機系列，負責日本MQ-9B無人機機身上的雷達偵搜莢艙的美商雷神（Raytheon）公司，近日已經在其官方網頁上，介紹這款日本海上保安廳採用的SeaVue XMC監視雷達莢艙系統的優越性，且明確列出其海外客戶，包括美國、日本、澳洲、英國、挪威、義大利和台灣等。也幾乎確認，台灣對美採購的MQ-9B軍售包裹清單，應該會包含性能相當卓越的SeaVue XMC監視雷達莢艙。

根據雷神公司的介紹，SeaVue系列雷達，以在水面上偵測到小型船舶的可靠能力聞名，甚至連毒梟使用的半潛式高速運輸艇（SPSS）都可以清晰捕捉到，故墨西哥政府也使用此系統來對付毒梟和走私集團。而性能更加升級的SeaVue XMC（Expanded Mission Capability）擴展任務能力型號的雷達，更提高了其在寬廣水域的監控有效性，並且能夠高速地識別威脅目標。SeaVue XMC雷達整合了下一代的海上狀態意識（situational awareness）組件，根據美國海洋監視標準（Ocean Surveillance Initiative, OSI）下所開發的整合性莢艙，可以在下一代的海洋戰術環境中，完成監控的需求，加速用家在戰術決策上的效率與品質。

SeaVue XMC海面偵測雷達莢艙，未來也將獲得台灣採用。（Raytheon）

MQ-9B型無人機是由原始型號的空中衛士（SkyGuardian）所衍生而來的專事海上勤務的無人機，空中衛士的第一個買家為英國皇家空軍，英軍將其改名為保護者（Protector），加裝由英國自產的各式感測零組件。

而MQ-9B和MQ-9A死神（Reaper）無人機最大的差異，就是強調除了攻擊武器之外，還具備更完美的空中監視功能，原始的MQ-9A死神無人機，是專業的無人攻擊機（UCAV），而MQ-9B則納入了戰術偵查功能，將此機種的任務朝向多樣化進行，可搭配不同莢艙來實現不同的戰術任務，這是MQ-9A不具備的能力，也是MQ-9B價格相當昂貴的原因。

MQ-9B海上衛士無人機是由空中衛士系列所衍生而來。圖為空中衛士無人機，英國為全球第一個用戶，且改裝自製多樣感測裝置。（GA-GSI）

根據美國MQ-9B製造商通用原子航空器公司的資料，MQ-9B所能承載的戰術任務，範圍更加廣泛，包括反艦作戰（ASuW）、反潛作戰（ASW）、人道救災（HA/DR）、搜索與執法和機載反水雷能力等，未來都將陸續擴充，透過不同功能的模組化莢艙，可單機適應不同的戰術活動，從攻擊到監控都一樣俱全。

而台灣採購的MQ-9B無人機，除了海上監控任務外，還會增加可以針對魚叉（RGM-86L-4 Blk II）陸射型攻陸導彈的使用，進行中繼目標獲得資訊的能力，使得台灣獲得的400枚陸射魚叉攻陸導彈，能夠獲得越水平目標的即時資訊獲得，搭配美軍軍規GPS加密訊號的資訊，以及終端自主導引頭，可增加陸射魚叉攻陸導彈的使用效率。

目前台灣和日本使用的MQ-9B無人機，都尚未有搭配武裝的計畫。但是由於此型機的任務彈性相當大，而有急迫反水雷、反潛以及反艦需求的台灣，未來將更加依賴MQ-9B的角色，搭載許多目前還在開發的最新頂尖無人攻擊技術。包括水面艦、反潛武器如何搭載在無人機上面，台灣將與日本、美國同步進行無人機戰術以及技術的升級。