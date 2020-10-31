蔡英文：台灣願在符合對等尊嚴原則下，共同促成兩岸有意義對話

台灣總統蔡英文在周六（31日）召開國安高層會議，其中有關兩岸關係的部分，蔡英文指願在符合對等尊嚴的原則下，共同促成兩岸之間有意義的對話。

蔡英文重申，維持兩岸關係的穩定，是兩岸共同的利益。雙方應本於相互尊重、善意理解的態度，共同討論和平相處之道、共存之方。台灣願意在符合對等尊嚴的原則下，共同促成兩岸之間有意義的對話，並希望大陸當局也能負起相對的責任，及早促其實現。

解放軍近期不斷派出軍機繞台。（台灣國防部圖片）

對於近期解放軍不斷繞台，蔡英文指解放軍在台海、南海乃至東海日益頻密的軍事活動，對區域安全情勢已造成衝擊，作為區域一員，台灣將持續善盡責任。蔡英文表示，解放軍在區域間的軍事作為，國防部、國安會應妥為掌握，並針對各種可能的威脅風險縝密評估，務必有萬全準備。台灣也將持續強化防衛戰力的現代化，提升不對稱戰力、推動國防自主，以及後備動員制度改革，以因應對岸軍事擴張及挑釁。

此外，蔡英文亦提到要持續深化台美關係，強調台美關係是台灣外交工作的重中之重，無論美國大選結果為何，持續深化與美國共和黨及民主黨之關係，爭取美國跨黨派持續對民主台灣的一致支持，就是台灣推動台美關係發展的首要目標。蔡英文已指示國安會、外交部、駐美代表處要持續加強對美外交工作，包括相關情勢發展的有效掌握、美國朝野各界對台支持的爭取，以及進行中重要政策方案的穩健進行，就未來幾個月最優先工作項目，積極落實執行。

（中央社）