台外長指兩岸「關係不好」　稱北京軍事壓力加劇

葡萄牙「快報」（Expresso）於當地時間10月24日刊登專訪台灣外交部長吳釗燮之全文，報道談及中國大陸對台軍事等各種活動。吳釗燮在專訪中稱大陸方面軍事壓力加劇，又呼籲北京以和平、對等、民主及對話原則處理兩岸關係。

當快報問及兩岸關係近況時，吳釗燮承認，目前雙方關係並不好。他說，來自大陸的軍事壓力正逐漸加劇，近月來，大陸飛機甚至越過了台灣海峽與海峽中線。

台外交部長吳釗燮接受葡國媒體專訪，提及近期大陸對台的種種壓力。 （台灣外交部）

吳釗燮表示，不僅台灣，東海及南海現勢亦使得日本壓力漸增。此外，中國大陸也與印度發生衝突，他同時認為，大陸內部的新疆、內蒙古、西藏及香港皆是北京政權的受害者。

吳釗燮稱，中國大陸的軍事演習越來越嚴重，而威脅是真實的。他說，當一個獨裁政權想要轉移對國內危機的關注時，往往會將矛頭朝外，例如中國大陸正面臨經濟成長趨緩及美中貿易戰等課題，儘管台灣並未挑戰對其也稱不上危險，仍可能成為北京所需的「替罪羔羊」。

吳釗燮說，當台灣獲得越多的國際社會支持，呼籲和平共存就越容易。台灣政府擁有對台灣的管轄權，倘兩岸雙方要共處，就必須尊重此一現狀。他強調，北京拒絕基於和平、對等、民主及對話的協商，但這是台灣不願背棄的原則。

除軍事威脅外，吳釗燮也提到中國大陸亦試圖阻止台灣參與國際社會。他稱北京主導世界衛生組織，讓台灣難以參與，甚至也正在設法通過財務及外交戰略掠奪台灣的盟友。

吳釗燮表示，多數人皆認為台美關係刻正處於史上最佳時期，台日關係亦然。他說，台灣仍將得到國際社會越來越多的支持。