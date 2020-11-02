埃爾多安Twitter下架青天白日滿地紅旗　台批中國大陸施壓

愛琴海10月30日下午發生強烈地震，地震波及土耳其西部城市伊茲密爾（Izmir）。土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）10月31日晚間通過Twitter發文，表示土耳其非常感謝所有友好國家和國際組織在地震之後表達的祝福和支持。 埃爾多安的原本推文包含有青天白日滿地紅旗，但該推文於11月1日已被刪除，而另行上傳的圖中則看不見青天白日滿地紅旗。台灣外交部表示，土方是受到中國大陸政府的施壓而刪除貼文。

埃爾多安的原本推文包含有青天白日滿地紅旗，但該推文於11月1日已被刪除，而另行上傳的圖中則看不見青天白日滿地紅旗。（網絡圖片）

埃爾多安總共在三則致謝推文中貼出100面各國國旗及國際組織會旗，其中包含有青天白日滿地紅旗的第三則推文11月1日已被刪除，而另行上傳的圖中則看不見青天白日滿地紅旗。據稱，大陸方面在看見推文後，隨即向土耳其政府「積極表示關切」，事後埃爾多安也更改了在Twitter中上傳的內容。

對此，台灣外交部於11月2日對此表示，對於國際人道援助合作再次受到政治干擾表示強烈遺憾。台灣外交部表示，根據台灣駐土耳其代表處情資指出，土方是受到中國大陸政府的施壓而刪除貼文。

台灣外交部強調，土國伊茲密爾傳出地震災情後，台灣於第一時間向土國政府及人民丶表示關切慰問，是出於人飢己飢，人溺己溺的國際人道關懷精神，卻遭中國大陸無理打壓，外交部表示譴責，但台灣不會因此卻步，將持續堅定向包括土耳其在內的國際社會提供即時的人道援助，展現台灣良善的力量。

台外交部長吳釗燮11月2日在台灣立法院接受媒體聯訪，表示台灣以人道立國，所以台灣對於任何一個地方需要協助的，不會因為中國的打壓，而有所退縮，在土耳其、菲律賓、越南等國，只要是需要協助的，台灣都會伸出援手、都會協助。 （中央社）

台外交部長吳釗燮11月2日在台灣立法院接受媒體聯訪時，亦是重話譴責，「對於中國這種作為，在這種沒有政治意涵的人道事情上面，中國都要干擾都要打壓，台灣表達遺憾也對中國作為加以譴責。」

吳釗燮強調，台灣以人道立國，所以台灣對於任何一個地方需要協助的，不會因為中國大陸的打壓，而有所退縮，在土耳其、菲律賓、越南等國，只要是需要協助的，台灣都會伸出援手、都會協助。