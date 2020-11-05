美國大選結果未明　藍營智庫：兩岸發生軍事衝突可能性很低

國民黨智庫國家政策研究基金會於11月5日召開「美國總統大選結果及兩岸關係」座談會，由前國民黨立委林郁方主持，並邀來前台灣外交部長楊進添及台灣大學政治系名譽教授包宗和，針對美國大選的後續影響發表看法。 兩岸局勢近來日趨緊張，媒體關注兩岸會否發生軍事衝突。對此，包宗和表示，美國大選結果沒確定，北京方面還在觀望，採取激烈行動的可能性並不大，拜登如果當選的話，中美關係可望緩和。

媒體問到，特朗普（Donald Trump）要求停止計票，對美國情勢有何影響？林郁方對此答稱，共和黨人都看不下去出面批評特朗普，認為他那樣做只會讓共和黨顏面掃地，每張票投下去的票都合法的，憑什麼叫停？林郁方指出，通訊投票可能會讓幾個搖擺州翻轉，一般認為通訊投票高達七成以上支持拜登（Joe Biden），大概只有兩成到三成支持特朗普，特朗普最後的希望就是大法官，能夠在最高法院解決選舉糾紛。林郁方意有所指地表示，特朗普前幾天講了類似的話，好像未卜先知選舉會有糾紛。

早前，白宮發出聲明，表示即將綜合特朗普與其重要官員有關中國的演講文集將集結出版為《特朗普論中國》的文集彙集的中國事務講話，展現特朗普政府所說的「美國這一代人以來最重大的外交政策轉變」，甚至指出這些演講文集類似於1946年美國外交官肯南（George Kennan）力主對蘇聯採取遏制政策的「長電報」( Long Telegram )。

對此林郁方則說，美國外交政策有其持續性，也有改變的特性，每個總統上台都有自己的政策，然而美國基本上是個反共的社會，對宗教有信仰，對無神論比較有意見，對不民主的社會、不以選舉決定政治前途的情況有所批評。至於美國兩黨對中共也多存有反感，所以這也是為什麼台美斷交的時候，美國國會還有這麼多人不顧卡特（Jimmy Carter）的反對，通過《與台灣關係法》。他說，歷屆美國政府對台灣都有支持，選擇跟中國大陸拉近距離，「不是不愛中華民國，只是更需要中共」。

有媒體問到，對於蔡政府宣稱「台美關係史上最佳」，選後台美關係又可能有什麼改變？楊進添說，不可否認過去四年來，台美關係有所提升，不論是對台軍售或是通過友台法案，這是一個態度，但這個作用是在特朗普凝聚選票，配合他的反中，使台灣跟美國相當程度的迎合，很快的增進台美關係。而台美關係的增進，特別是大量軍售、攻擊性武器的增加，這對於兩岸關係的影響，就讓很多人有所批評，這段期間之所以兩岸走到這麼緊張，跟台美關係加強有相當大的關係。他說，這種程度的增進對台灣來講當然高興，但是從這方面來看要思考一下，前美國總統列根（Ronald Reagan）任內用「星戰計畫」拖垮蘇聯經濟，打垮蘇聯體制，那麼這種程度的對台軍售，台灣負擔得了嗎？這也會對國家發展產生排擠作用，必須審慎思考。

圖為前國民黨立委林郁方（中）及台灣大學政治系名譽教授包宗和（右）。（屈彥辰／多維新聞）

楊進添進一步說，如果拜登上台，原則上不會有大改變，只是作法上會有不同，中國大陸對台政策是取決於台灣如何對待中國大陸，中國大陸對台之所以強硬，台灣從未沒有反省過為什麼會這樣，台灣該好好思考如何改善兩岸關係，究竟反中解決問題了嗎。

針對美中台三方軍事擦槍走火的可能性，包宗和表示，北京方面也在觀望，美國大選結果也沒確定，採取激烈行動的可能性並不大，拜登如果當選的話，中美關係可望緩和。他說，看過去歷史，1979年中美建交，中共就宣布在台灣的金門、馬祖「單打雙不打」，對「中華民國」展開和平攻勢，中美關係和緩，兩岸關係趨於緩和，中美關係如果有所改善，究竟是利還是不利？他說，「有的時候獲得利益，風險性也比較高」。

林郁方判斷，中國大陸武力攻台的可能性不高，最重要的原因不是因為台灣軍事嚇阻，而是美國態度不明，中國大陸沒有把握美國不會加入戰爭，不管武力攻台成功與否，大陸都擔心美國聯合盟邦，全面經濟封鎖中國大陸。

林郁方話鋒一轉質疑，請問戰爭準備不可怕嗎？他稱，兩岸維持和平很重要，「蔡英文沒必要跟習近平擁抱，但至少握個手很重要」。