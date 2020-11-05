美國大選｜特朗普要求暫停或重新點票　台網民力撐：郵寄票易作弊

美國總統選舉點票工作仍在如火如荼進行，惟各州點票形勢有如過山車，隨着郵寄投票開始點算，民主黨候選人拜登在關鍵州份威斯康星、密歇根反超前，爭取連任的共和黨總統候選人特朗普的團隊則入稟要求多個州份暫停或重新點票，特朗普更質疑在原本領先拜登的多個州，突然意外出現大量對手的選票，「非常奇怪」。 由於白宮主人花落誰家或對台海局勢走向影響深遠，今次選舉近日亦引來台灣大批網民的關注。許多台灣網民表達了對特朗普的支持，尤其關於郵寄選票，甚至質疑選舉舞弊等議題更是引起熱議。有台灣網民質疑郵寄投票感覺很容易作弊，若想在台灣舉行郵寄投票，一定會被反對到底。

據台灣網路媒體《YAHOO》進行的網路投票，截至周四（5日）凌晨0時10分，6000多名投票的網民中，有40.5%表示非常關心是次美國大選，還算關心的則有39%，不太關心的為12.4%，非常不關心為4.1%，另外有4%無意見。

《華盛頓觀察家報》引述美國郵政總局指出，由於有約30萬郵寄選票不見，包括佛羅里達州、賓夕凡尼亞州等12個郵政區，須將原本法院規定的最後投票期限延長，以盡速找到這些選票清查。對此特朗普兒子埃里克（Eric Trump）和特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）在內的特朗普競選團隊在費城舉行新聞發布會，期間埃里克指摘民主黨人正在試圖通過大規模的選民欺詐來「作弊」，並發誓要提起訴訟。

面對過往少見的選舉舞弊質疑，台灣網民議論紛紛，知名網絡論壇「台大批踢踢實業坊」（PTT）的輿論普遍對郵寄投票持保留態度，有人認為提早投票沒什麼問題，但用郵寄這種漏洞百出的方法實屬不智，並陰謀論地認為即使一般平民算是比較守法，但「有心人士」還是有很多。

Facebook上甚至有台灣網民認為，郵寄選票可以事先動員、利誘、威逼，並監視圈選結果，是民主黨事先設好的計謀，「以後哪一黨的郵寄選票多，哪一黨的候選人就能選上美國總統」。

但也有網民持不同意見，認為與美國相比，台灣目前只能返鄉投票，「該說民主制度還差人一大截？還是說現場投票太蠢惹？」另也有不少人探討美國為何可以郵寄投票，有人認為美國國土遼闊，除此之外沒有更好辦法可以克服時間空間，讓每個人都投票，「外國人很多都是信任原則，相信你不會犯罪」、「就像很多車站也沒有在驗票，直接可以進去，相信你有票，但是你要是被抓到，罰則也會異常的重」。因此，有人認為郵寄投票不是不能做，而是要看具體怎樣實施，但如果台灣仿傚的話，「前幾年一定會很亂」。

↓美國選民11月3日投票情況↓

台人支持特朗普比例全球最高

拋開點票方面出現的種種爭議，台灣網民今次對美國大選的看法也是多維度的。英國民調機構YouGov早前已發布歐亞15個國家或地區民眾對美國總統候選人的支持意向調查，結果顯示，台灣人約有42%支持特朗普、30%支持拜登，比例屬全球最高。

究其原因，台灣東海大學政治系教授沈有忠曾分析，台灣民眾的立場受美陸台三地的局勢影響，特別是特朗普對華使出的手段強硬，民調也反應了台灣民眾長期受大陸打壓的心理，加上受主流媒體影響，台灣民眾普遍認為特朗普「反中」，拜登相對較「親中」，故對特朗普有情感寄託。

台灣中國文化大學新聞系周四亦舉辦座談會，與會學者、文大國發所教授李孔智認為，台灣人之所以關注這場選舉，很大原因是因為台美選情相似，對台灣人而言有對於藍綠之戰的投射，即「民進黨希望特朗普勝出、國民黨希望拜登當選」。

（綜合報道）