美國大選｜網民「出征」AIT專頁　台外交部：機器人帳號意圖離間

美國大選點票陷入膠着，在台灣，不少網民十心關心大選結果，美國在台協會（AIT）的Facebook專頁甚至遭大量留言洗版，部分共和黨候選人特朗普的支持者更與反對特朗普的人展開罵戰。 為此，台灣外交部周六（7日）回應，指已就事件與AIT聯繫，台方願提供相關協助；又稱不少留言攻擊出自機器人帳號，目的是製造台美矛盾。

台灣外交部指不少留言攻擊出自機器人帳號，目的是製造台美矛盾。（Facebook）

台灣外交部對部分惡意網民及特定政治人物，利用美國的國內選舉來離間、破壞台美關係表示譴責，並稱不少留言攻擊出自機器人帳號，目的是製造台美間矛盾或台灣內部混亂。當局強調，未來將與AIT保持密切溝通，確保相關情形不影響雙方關係，並呼籲民眾務必理性、冷靜看待美國的民主選舉，並對台美關係保持信心，別被錯誤訊息所誤導。

台灣外交部進一步呼籲台灣政治人物停止利用上述選舉進行政治操作，甚至就AIT的Facebook專頁「被出征」作惡意連結，只為給政府貼上「押寶」的錯誤標籤。當局重申，政府與民主黨、共和黨均關係良好，對美國大選沒有「押寶」，無論選舉結果如何，外交部都有信心確保台美關係穩定發展。

（中央社）