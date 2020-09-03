展示美台軍事合作畫面　美在台協會：挑戰現身時依舊攜手合作

美國在台協會（AIT）於今日（3日）台灣「九三軍人節」，在Facebook上發布影片，曝光過去台美之間低調進行的安全合作實例。AIT表示，台美面臨的威脅不斷改變，但每當挑戰現身時，「我們依舊決定攜手合作」。

AIT影片曝光的內容包括，台美雙方官兵着軍裝在美國本土受訓、操演及進行勤務講習，台灣空軍在美國空軍基地訓練，F-16戰機和美軍空中加油機執行空中加油任務，AIT人員參加漢光實彈演習等等台美之間的安全合作，連台國防部長嚴德發年輕時候的模樣也意外入境。

美國在台協會人員參與2020年漢光實彈演習。（AIT）

AIT指出，長久以來美國和台灣一直享有深厚且穩固的安全合作關係，遠超過軍售的範疇，還包括由民間領導的安全工作、軍民合作、軍事交流，以及軍工業合作。AIT強調，隨着時間演進，現在的台美關係不只建立在彼此的共同利益之上，更根植在彼此的共享價值之上，美國海陸空軍和海軍陸戰隊，經常與台灣軍方進行交流，他們不僅相互學習，也因此建立終身的友誼。

AIT稱，從1951年美軍顧問團的成立、2009年美軍在台灣「八八風災」時的救災活動，到近來的台灣阿帕契直升機隊成軍跟派裏級巡防艦的啟用，一路走來，台美切實實踐，也見識到「真朋友，真進展」這句話的真諦。

AIT處長酈英傑至台灣噸位最大的作戰艦艇上參觀，這艘基隆級飛彈驅逐艦原為美國海軍紀德級艦，於2005年至2006年間交艦。（AIT）

AIT表示，數十年來，有超過百名美國官兵，在協防台灣的過程中英勇殉職，「為此，我們也以個人的奉獻和決心，來彰顯並感念他們的犧牲」。AIT說，台美面臨的威脅將不斷改變，但每當挑戰現身時，台美依舊決定攜手合作，一起共同努力、共同得益，持續嘉惠社會與國際社群。

另外，針對捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）訪台，遭到中國大陸外交部長王毅警吿，要他「付出深重代價」，繼歐盟、德國、法國、斯洛伐克及蔡英文的聲援後，美國白宮國安會（NSC）也在Twitter發文力挺維特齊，分享維特齊在立法院「我是台灣人」的演講，讚美維特齊演說精采動人，而「任何霸凌都無法阻止我們的夥伴宣揚共享的民主價值」。