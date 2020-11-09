【美國大選2020】台陸委會料大選後大陸將加速操作統一進程

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）勝選已經成為大部分人的共識。11月9日（周一），台灣陸委會主委陳明通表示，美國選舉結束後，中國大陸將持續對台灣施壓，加速操作統一進程，以及加大操作「經社促統」、「以統逼和」作為，逼迫台灣接受「一中」政治框架。

為應對大陸「武統」，台軍曾多次進行軍演。（台灣國防部）

據台灣《聯合報》9日報道，陳明通赴立法院報吿時指出，美國總統大選出爐，中美雙邊衝突的局勢可能暫時趨緩，但長期競爭態勢不變，北京應會審慎評估美國內部形式，重塑雙方關係發展趨勢。

他說，中國大陸國家主席習近平早前已在多個場合一再不點名宣示「五個絕不答應」、「中國人民是惹不得的」等說法，警吿美國勿逾越其核心利益紅線。同時，大陸副外長樂玉成上周也指出，未來中美關係有廣泛的共同利益及合作空間，呼籲相向而行。

對此，陳明通認為，大陸將試圖廣泛接觸，尋求「重新設定、管控分歧」的中美關係，緩和外部壓力，以利鞏固中共領導權威及內部政經議程的推進；其次，持續施壓台灣接受「一中」政治框架。

陳明通說，大陸視台灣議題為中美關係之核心，全力阻斷美國對台海議題涉入，並破壞美台合作關係提升；其對台政策不會受到美國大選結果影響，將借可能發展，策略迂迴或加速操作所謂「統一」進程。

陳明通也提到，近期大陸持續在台灣周邊軍事滋擾、操作武統論調，批判美台合作「倚美謀獨、死路一條」等；未來仍將加大操作「經社促統」、「以武逼和」的複合式統戰與強制作為，迫使台灣接受其設定的政治框架。

面對兩岸情勢的發展，陳明通表示，台灣政府將在捍衛民主自由價值的原則下，堅定既定立場，持續維護台海和平穩定，妥慎應處可能情況。同時，他也呼籲大陸秉持務實理性態度，放棄強加於人的框架，不設前提的溝通對話，以化解對立、 共同促進兩岸良性互動發展。