台國安局長：美未來仍將是遏中友台　台灣必須自助

早前，美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）宣布勝選。對於美國總統大選，台灣國安局局長邱國正於間11月9日受訪時表示，不論哪一黨勝選，未來政策依舊走向「遏中友台」，未來台灣依舊將朝這方向完善台美關係。 不過，他稱，兩岸關係，台灣必須天助自助，無法仰賴他國。

台國安局局長邱國正於9日受訪時表示，不論哪黨當選美國總統，未來均將採取「遏中友台」的方向，而台政府也將朝這方向努力，但就兩岸關係來說，台灣必須自助再天助，無法仰賴其他國家。（陳卓邦／多維新聞）

台灣國家安全局上午至台立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢。有關美中台三邊關係，邱國正會前受訪表示，不管美國哪個黨當選，大概整體來講還是會走向「遏中友台」，這大家都可以看得出輪廓，而台灣也會朝這方向努力將台美關係做好；至於兩岸問題，台灣必需自助再天助，不能夠依賴其他國家。

媒體詢問，未來美中台三邊是否將進入「冷靜期」？邱國正認為，一個國家進行政黨輪替，有些政策會延續，也有一些可能會調整，尤其是不同的政黨執政更是必然，但美國政府交接步調的快慢不是台灣能夠掌握。

針對選後的美中台局勢，民進黨立委趙天麟於11月9日受訪時表示，過去特朗普（Donald Trump）就任，外界也對其商人出身有所疑慮，並認為他恐因商業利益犧牲台灣利益，但事實是當美國已將中國從合作對象轉為潛在的威脅時，他覺得未來不論是民主黨或是共和黨執政，美國對於中國態度的大方向將不會改變，不過拜登家族在選前有不少案子仍在接受司法調查，這部分是否有受制於中國的部分，仍有待觀察。

國民黨立委賴士葆則認為，拜登擔任美國總統，或許有益於台海局勢，兩岸短時間要擦槍走火的機率大幅降低，這對台灣也是好事情，他也希望中國大陸能借着與大陸關係較佳的拜登上台來停止共機擾台的次數，畢竟共機連番繞台只徒增台灣民眾的反感。