台北故宮該如何定位？　台北故宮院長：普世的博物館

2020年不僅是紫禁城建成600年，同時也是台北故宮成立95周年。不過受到新冠肺炎疫情影響，造訪台北故宮的觀光客人數大幅下滑、門票歲收減半。台灣立法院日前召開教育及文化委員會，審查明（2021）年度台「國立故宮博物院」相關預算案，對於故宮的定位問題，台北故宮院長吳密察再次強調，故宮要做的是「普世的博物館」。

據統計，2020年1至8月全台博物館的參觀人數，以台南美術館49.6萬人次奪冠，台北故宮則以45.8萬人次居第三位。台北故宮北院的面積與館藏皆遠勝於台南美術館，參觀人次卻沒有台南美術館多，吳密察對此表示，故宮北院未來將推出套裝旅遊行程，也會加強網絡行銷，希望提升參觀人數。

吳密察認為，台北故宮的定位即「普世的博物館」。（中央社）

至於外界一直有爭議的故宮定位問題，吳密察過去曾提到「故宮應該是一個普世的博物館，不應是個「state」與「nation」的博物館，而應該是一個「civilzation」（文明的）的博物館，展開和世界平行的博物館，走的就是全球化的路」，在去中爭議下，將故宮定義為「全球化的博物館」。

立委范雲質詢時問到，吳密察心中的「文明博物館」為哪一間博物館？吳表示，台北故宮應是一個普世的博物館，在新的時代下運用藏品與各地文明相互交流。他以大英博物館為例，指出人們並不會將其稱做「英國的博物館」，此為普世的博物館應有的樣貌。

范雲進一步質詢，畢竟大英博物館與羅浮宮的文物藝術品並非侷限單一文明，甚至美國紐約的大都會藝術博物館在成立140年後還增訂了聲明：「大都會藝術博物館為了將人們與創意、知識與觀念相結合、收藏、研究、保存，展覽橫跨不同時代與不同文化的重要藝術作品」。范雲認為，台北故宮組織法雖有提及應加強對中國古代文物藝術品的徵集、研究與闡揚，但范也同意台北故宮不應只限於中華文化。

吳密察回答，台北故宮藏品的確有侷限性，如何在新的時代下，用新的方法詮釋既有收藏品，為台北故宮需克服的難題。台北故宮目前首要處理的就是讓文物如何吸引台灣人、與民眾產生對話。如果豐厚的館藏無法讓台灣人有興趣，即代表這些屬於老時代的舊東西，那就要想辦法讓文物與各地文明的文物相互交流、產生影響。