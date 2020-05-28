古老文物結合智慧新科技　台北故宮館藏國寶盡在手中

為呼應今（2020）年518國際博物館日的主題—「博物館平權：多元與共融」（Museums for Eauality: Diversity and Inclusion），台北故宮北院院區於2020年5月27日正式推出全新的導覽大廳，給予入館民眾提供全新更加客製化、友善化的參觀體驗。

台北故宮北院推出全新導覽牆，台北故宮院長吳密察（中）與太極影音科技股份有限公司董事長黃寶雲（右）、友達光電股份有限公司副總經理楊本豫一同出席活動。（林君穎╱多維新聞）

位於台北故宮北院正館一樓的導覽大廳，常常是許多遊客入館觀光的起點。而這次台北故宮大費周章更新的導覽牆，主要以參觀者為出發點，並結合數字科技接口與紅外線感應模式，建置長達12公尺長的文物互動導覽牆。

故宮院長吳密察表示，故宮最重要的基礎就是老祖宗留下來的藝術經典，而台北故宮從2000年啟動「數字典藏計劃」，讓文物數字化後，如今故宮有兩個庫房，一個是實體文物的庫房，另一個則是數位庫房。如何讓古老的故宮能夠跟上時代、與社會大眾親近，是吳密察上任故宮院長以來所思考的目標之一，而這次全新打造的導覽牆，則是故宮文物數字化與互動科技整合後的具體成果。

導覽牆的設計靈感源自清代乾隆帝（1711－1799年）的收藏－《紫檀多寶格方匣》，以皇帝的「多寶格」為發想，讓這面牆收納300多件台北故宮精選藏品。民眾可以依個人興趣喜好，點選導覽牆上的文物圖片或是黃色桃型框，再以平時使用手機、平板一般地用手指拖曳、滑動，就能輕鬆飽覽故宮文物精采的數字圖像、影片與動畫，諸如《霽青描金游魚轉心瓶》、《青花龍紋天球瓶》等瓷器立體藏品，也可以360度旋轉品味欣賞。

民眾只要揮動手指，就能細細觀賞台北故宮導覽牆上的文物。（林君穎╱多維新聞）

導覽牆除了收錄銅器、玉器藏品外，也有放上故宮的典藏書畫。而且，只要手指頭輕點龍飛鳳舞的草書，就能輕鬆看到書法釋文，再也不用擔心看不懂書法大師的傑作了！而知名的《清明上河圖》、《明人入蹕圖》等圖畫，則是以動畫的方式呈現。除此之外，由於古代書畫文物已歷經千百年的歲月洗禮與風化、無法長時間在展間展出，為此，導覽牆也會放上許多目前收藏在庫房的傳世名作，讓來訪民眾不受展期限制也能一飽眼福。

導覽牆還有一個相當有趣的設計，如果民眾對於滿牆的文物無從下手，也可以改為點選牆上的黃色桃型框。這個桃型框暗藏「扭蛋機關」，按下去不僅開啟隨機導覽模式，更有機會抽出隱藏的神秘「國寶」級文物！這樣的探索小驚喜也是出自《紫檀多寶格方匣》的概念，牆上共有10個桃型框，可供10位遊客同時點選。

導覽牆上的黃色桃型框共有10個，點進去會有驚喜。（林君穎╱多維新聞）

除了一般民眾，台北故宮在設計上也特別考慮到親子、銀髮族、身障人士等民眾的參觀需求，讓文物互動導覽牆在高度上能夠迎合所有入館者，讓每個來到故宮的遊客都能在此輕鬆地觀賞、參與互動與休息。

另外，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，台北故宮南、北院從2月起，參觀人次不斷下跌，以外國觀光客為主的故宮北院，光是今年4月與去2019年同期相比，門票收入就下滑96%。而台灣「中央流行疫情指揮中心」日前宣布，於6月7日起擴大鬆綁生活防疫措施，藝文、餐飲與休閒活動場所將不受人流限制。吳密察受訪時表示，疫情期間，台北故宮北院周二至周五的參觀人次，平均每日有350至500人，周六周日則平均1,500人，但每個時段的參觀人次不超過200人，以北院3層樓、10多個展間來說，一個展間同時段不會超過20人。

至於6月7日後室內場館將放寬人流限制，吳密察認為藝文場館解禁，對以台灣觀光客為主要客群的故宮南院幫助較大，但對於倚靠境外觀光客為主的故宮北院來說，台灣的邊境管制開放與否才是重點，不過屆時展間仍會實行分流管理。為因應即將到來的學生放暑假，故宮也將優先推廣戶外親子活動。