【美國大選】拜登勝出　台學者：兩岸或有喘息空間

針對拜登（Joe Biden）即將出任新一屆的美國總統，台灣成功大學政治系教授周志傑在台媒「中時新聞網」發表評論表示，拜登將會重建美國的霸權聲譽、修補盟邦離心裂痕，恢復各國對美國的信任，而兩岸也有機會獲得喘息的空間。

拜登出任美國總統後，將會重新調整美國的對外政策。 (AP)

周志傑認為，拜登的外交政策將傾向「鬥智不鬥氣」，不採極限施壓、重拾政策穩定性及可預見性；同時，其也將訴諸「圍毆不單挑」，亦即重回多邊場域和盟邦共同制約中、俄和北韓；最後，則是「逞兇不鬥狠」，他說，美國對北京抗衡壓制的思路不變，但在區分核心或非核心政經利益及價值領域上，將會維持競合和脱鈎間的平衡和估量。

至於美中台關係，周志傑表示，特朗普把美國變成兩岸摩擦的助燃劑而非安全閥，相對於此，拜登會將美國從攪動兩岸關係的變量回到常數，維持戰略模糊的基調、堅守台海和平底線，避免特朗普頻製造讓兩岸緊張情勢升高的引信，因此，兩岸因華府而擦槍走火的風險驟減。

周志傑認為，拜登對台海政策將更平衡而敏感，打台灣牌亦更謹慎而細緻。儘管海峽中線已打破的風險仍在，但一中政策的持續、對台軍售質量的檢視，將有助於武統聲浪暫歇和兩岸軍事緊張趨緩，至於華府在緩解兩岸敵對上扮演消極或積極角色，端視其如何解讀兩岸當局的言行。

周志傑稱，當美中台互相減少折騰，兩岸能否把握正向氛圍而調整戰術、休罵止嚇，甚至重塑思路、脱虛向實，就考驗雙方的智慧，他提出幾個面向做為持續觀察的依據。

首先，是有沒有「各表」。周志傑說，大陸須體察一中各表是客觀陳述兩岸法理現狀的現在式；共謀統一則是勾勒兩岸發展方向的未來式，北京是否重新默認各表的空間，將決定中華民國在台灣是兩岸連結點、反統擋箭牌，還是反獨護身符。

再來，則是法理問題。周志傑認為，2021年台灣立法院將啟動修憲議程，各方基於政治展演需要的提案，是否觸及現行憲法關於主權、疆域及相關政治符號的修改，蔡政府管控的程度將成為兩岸互動的新風險；而北京對台灣也已漸拋棄幻想、一切操之在我，試圖讓迫統成為備而待用的政策選項。

第三，則是交流通不通。周志傑認為，今後影響兩岸社會互動氛圍的兩項指標，分別是兩岸是否持續強化對個別主張的言論和交流管道的箝制，以及是否持續強化己方民眾對彼方官民的異己和敵對意識。

第四，則是關乎權力地位。周志傑表示，習近平在2022年召開的中共廿大能否順利續任黨魁及2023年續任國家主席、民進黨政府在2022年台灣地方選舉能否取勝及2024年延續政權，使雙方都有可能因治績差、聲望低而以強硬對台或抗中愛台做為轉移焦點和凝聚支持的需要性。

最後，則是心念調整課題。周志傑提及，若台海情勢趨緩，亦為蔡政府調整親美、仇中、反統的路線提供省思的契機。他認為，蔡英文可以通過維護「統一」在台灣做為前途選項的權利、禁止打壓關於兩岸未來走向的言論和方案，以及表達兩岸關係定位的基礎是中華民國憲法來讓兩岸回暖。然而，若雙方無法排除內外雜音，機會將稍縱即逝。

美國新政府出爐後，蔡英文能否調整對中路線，亦將影響到未來兩岸關係的發展。（陳卓邦／多維新聞）

周志傑最後提醒，兩岸當局皆應警惕，民粹是春藥，網軍是神油。若濫用藥、加錯油，就不只傷身心，還可能丟性命。兩岸若玉石俱焚還談發展和未來呢？台灣既不願被統、也無法真獨，讓社會空轉內耗的統獨，說穿了是假議題。停止操作統獨虛實，引導民意脱虛向實，去統獨、重治理，才是民之所欲。他強調，保持「拖」的實力、轉化「獨」的想望、營造「和」的氛圍、重啟「談」的機制，追求兩岸互動正常化、兩岸現狀制度化、兩岸關係民主化、兩岸未來合意化，才是存續之道。