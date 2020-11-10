萬聖節特製「特朗普墓碑」捱轟　台灣主題樂園：若有雷同實屬巧合

美國大選有初步結果，外界普遍認為民主黨候選人拜登勝出，將會成為新一任美國總統。 在台灣，位於新竹市的六福村主題遊樂園日前在萬聖節期間，推出「2020墓碑鎮《厄鈴惡靈》」活動，每周都吸引不少市民前來遊玩。惟園內一個裝置藝術近日遭到台灣網民狠批，其在一個道具墓碑上刻上現任美國總統「特朗普」（Donald Trump）的名字。 引發網民批評及抵制浪潮後，園方在周二（10日）發聲明道歉，但強調裝置物上不論姓名、出生年月份皆為杜撰，「若有雷同實屬巧合。」

美國大選結束，外界普遍認為現任美國總統特朗普尋求連任失敗。（美聯社）

綜合台媒報道，「2020墓碑鎮《厄鈴惡靈》」活動期間由9月26日至11月15日，園內每日舉辦「喪屍惡魔大遊行」，不少活動工作人員都會扮成殭屍其他鬼怪，扛著黑色棺材，伴隨音樂起舞。現場也有許多相關的裝置藝術，以一旁的墓碑最吸引人注目，有遊客發現其中一個墓碑竟然與美國現任總統特朗普有關，寫有英文「Trump」和「Donald J」，而特朗普的名字正是Donald John Trump。

六福村主題樂園驚現「特朗普墓碑」。（Facebook）

事件曝光後引起台灣網民炮轟，大家紛紛指責六福村「玩笑開太過分了」「霸凌川普很好玩？」「太惡劣了……不應該有立場」。有人要求請六福村立即下架這麼沒禮貌的醜事，「別讓台灣人抵制你們」「不要拿台灣國際形象當有趣，想變成國際事件嗎？」

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針對爭議，六福村於周二（10日）發表聲明道歉，指此次活動裝置物誤植，園方未能掌握活動細節及善盡監督管理之責，對於引發誤解已於第一時間改進及撤下裝置，對感覺事件不妥的大妥也表達歉意，並指裝置物上不論姓名、出生年月份皆為杜撰，若有雷同實屬巧合。六福村還說，未來將更加自我要求、嚴謹檢視細節，對於本次事件引發輿論也深感抱歉。

（綜合報道）