蓬佩奧稱台灣非中國一部分　台總統府：不爭的事實

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）稍早前稱「台灣非中國一部分」，又指過去35年美國兩黨政府所遵循的政策也承認這件事。他還說。美國對台承諾跨越黨派，兩黨都了解台灣是民主典範。 對此，台灣總統府發言人張惇涵今日（13日）日回應表示，「中華民國是一個主權國家，這是不爭的事實」。 台灣外交部發言人歐江安同日也回應稱，感謝蓬佩奧對台灣的支持和對台灣民主的肯定。「中華民國台灣是一個主權獨立的國家，不是中華人民共和國的一部份，這是事實，也是現狀。」

美國國務卿蓬佩奧接受電台節目修伊特秀（Hugh Hewitt Show）訪問，談論諸多中國、台灣相關議題。蓬佩奧說，台灣一直不是中國一部分，前總統列根（Ronald Reagan）政府為制定對台政策所做的工作也承認（recognize）這件事，過去35年美國兩黨政府皆遵循這些政策。

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據台媒報道，針對蓬佩奧的表態，張惇涵指出，「中華民國是一個主權國家，這是不爭的事實，我們有兩千三百萬友善、熱愛自由民主的台灣人民，並且樂意貢獻國際社會。」

張惇涵還說，在兩岸與區域上，台灣一貫的主張是兩岸應基於對等尊嚴原則，共同維護台海和平穩定現狀，「我們也將持續善盡國際義務，為台海與區域的和平穩定與繁榮發展貢獻良善力量。」

據悉，美國前總統列根在1982年對台灣提出「六項保證」（Six Assurances），分別是美國未同意設定終止對台軍售的日期、未同意就對台軍售議題向中國徵詢意見、不會在台灣與中國之間擔當斡旋角色、未同意修訂《台灣關係法》、未改變關於台灣主權的立場、不會對台施壓並要求台灣與中國進行談判。

（中央社）