台灣駐美代表稱感謝蓬佩奧肯定　期許未來台美持續建立緊密關係

美國國務卿蓬佩奧直接表明「「台灣不是中國的一部分」，台灣駐美代表蕭美琴就重申「中華民國是主權國家，是既有的事實」，並感謝蓬佩奧對台灣民主的肯定。 此外，蕭美琴亦有談及美國大選結果，她表示台灣政府長期與美國共和黨、民主兩黨交朋友，兩黨也都對台灣高度支持，期許未來與美國持續高度互信、共存共榮，建立緊密雙邊關係。

蓬佩奧近日在一個電台節目上直接表明「「台灣不是中國的一部分」。（美聯社）

蕭美琴指，一方面台灣崇尚民主自由，與美國有共同價值。加上台灣今年防疫有成，讓美國不分朝野，兩黨都對台灣高度支持，也很有興趣。談及未來4年的美國、中國、台灣關係，蕭美琴坦言「這是一個非常大的問題。」現在因為整個區域的情勢，中國具挑釁的作為，讓區域周邊國家不安。台灣作為區域利益相關者，對區域和平穩定也要承擔自己的責任，期待未來在能夠維持區域和平穩定的前提下，在經貿領域與各方交流上，與美國的夥伴關係繼續深化。

蕭美琴強調，台灣政府長期以來與美國兩黨都在交朋友，兩黨現在對台灣也都很支持，肯定台灣的民主化、台灣經濟的韌性與新冠肺炎防疫的成果。台灣在兩黨都有很多好朋友，如果要繼續發展對美關係，希望所有台灣人都能做台灣的後盾，繼續支持與美國經濟關係、安全合作，以及在國際社會的各國際組織合作關係。

美台軍售是外界關注的焦點之一，蕭美琴稱美國向來都是依照台灣建軍需求與台海情勢對台軍售，讓台灣有足夠的防衛能力，不管是民主黨或共和黨數十年來都是按照同一個精神及原則，台美各種國防軍事合作廣受各黨支持。

（綜合報道）