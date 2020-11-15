傳大陸擬台獨份子清單終身追責　台陸委會：煽動兩岸對立情緒

《大公報》早前報導指，大陸有關方面正在研究制定台獨頑固分子清單，採取嚴厲制裁等有效措施。 對此，台灣陸委會今天（15日）稱，大陸方面刻意操作此種極端偏激議題，意圖在於恫嚇台灣自我限縮審查、煽動兩岸對立情緒，破壞台海和平穩定。

《大公報》早前報導稱，其從權威管道獲悉，針對島內外台獨勢力活動猖獗、氣焰囂張，為予以有力打擊，大陸有關方面正在研究制定台獨頑固分子清單，對那些涉「獨」言論囂張、謀「獨」行徑惡劣的頑固分子，及其金主等主要支持者，採取嚴厲制裁等有效措施，包括依據《反分裂國家法》及《刑法》、《國家安全法》有關「分裂國家罪」等條款繩之以法，終身追責。

報導還指，依照現行法律規定，「組織、策劃、實施分裂國家、破壞國家統一的，對首要分子或者罪行重大的，處無期徒刑或者十年以上有期徒刑；對積極參加的，處三年以上十年以下有期徒刑；對其他參加的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。煽動分裂國家、破壞國家統一的，處五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利；首要分子或者罪行重大的，處五年以上有期徒刑。」

據台媒報導，台灣陸委會在今天表示，中共是集權專制國家，始終運用武力霸凌與強制法律手段，來威脅對待與其意見不同的人士，以逼迫妥協。陸委會稱，對岸刻意操作此種極端偏激議題，意圖恫嚇台灣自我限縮審查、煽動兩岸對立情緒，已破壞台海和平穩定，只會徒勞無功、適得其反。

陸委會稱，中華民國是民主自由國家、台灣人民堅定既有的主體意識與價值理念，不會因威脅而讓步；北京當局唯有放棄非理性、非和平的方式處理問題，正視兩岸分治現實與尊重台灣民意，真正思考正向明智之舉，以務實溝通化解政治分歧，方能避免其單邊錯誤行徑所衍生的負面後果。