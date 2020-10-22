台灣光復75周年研討會　汪洋：決不容許失而復得神聖領土得而復失

北京周四（22日）舉行「紀念台灣光復75周年學術研討會」，全國政協主席汪洋出席並發表講話。 汪洋強調，雖然兩岸尚未完全統一，但大陸和台灣同屬「一個中國」的事實從未改變，推進祖國和平統一，是包括台灣同胞在內全體中華兒女的共同責任。

汪洋表示，75年前的「台灣光復」，是包括台灣同胞在內全體中國人民前僕後繼、浴血奮戰鑄就的偉大勝利，充分彰顯台灣同胞可歌可泣的民族氣節和真摯深沉的愛國情懷，無可辯駁地證明台灣是中國領土不可分割的一部分。台獨分裂勢力挾洋自重，不斷進行謀「獨」挑釁，致使兩岸關系緊張動蕩，是對為台灣光復而犧牲英烈們的最大褻瀆。

汪洋強調，要堅持體現「一個中國」原則的「九二共識」，堅決反對台獨勢力及其分裂行徑，決不容許失而復得的神聖領土得而復失。

另據台媒報道，汪洋有針對台海局勢提出五點建議，包括要把握歷史大勢，要有歷史觀、大局觀，看清時和勢，「當年一窮二白，今天更不允許光復75年的台灣，在外部勢力干涉下分裂出去」；和平統一、一國兩制為一貫方針，大陸不願見台海戰爭，但不怕戰爭，針對台獨與外國勢力干涉，大陸不會留任何空間；兩岸經濟融合發展，大陸會增進兩岸福祉；深化兩岸人文交流中，深化心靈契合；堅持反獨促統。

（綜合報道）