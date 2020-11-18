台灣「中天新聞台」續牌失敗　旺中董事長蔡衍明斥政治操弄

台灣旺旺中時媒體集團中天電視旗下的「中天新聞台」的執照將於今年12月10日到期。台媒最新消息指，台灣的「國家通訊傳播委員會」（NCC）在周三（18日）經審查後作出裁決，以7比0大比數一致否決續牌。 對此，旺中集團董事長蔡衍明，晚上在Facebook發文表達憤慨，他稱，NCC用「假標準」扼殺中天新聞人的專業，完全就是政治操弄。

NCC主委陳耀祥在記者會上表示，否決的理由是中天新聞台違法事證非常明確，包括違規紀錄嚴重，民眾申訴案從2007年起暴增，佔總受理案件3成之多。其次是內控機制失靈，自律機制未發揮作用，例如在2018年有5個月時沒有新聞總監，並且申訴案件之多是新聞台首見。陳耀祥並提到，根據此前聽證會的結果，調查證據及民眾檢舉都發現，中天新聞台有大股東蔡衍明介入，控制新聞製播。

據了解，按照台灣《衛星廣播電視法》規定，電視執照每6年須換一次（台灣俗稱「換照」，意思即為續牌），屆時電視台要向NCC申請審查。NCC收到申請案後，會先經外部諮詢委員會初審，後由7位NCC委員進行複審。

對於續牌失敗，旺中集團董事長蔡衍明，晚上在Facebook發文，稱中天續牌失敗，完全就是政治操弄，7位鑑定人原應該秉持新聞專業，但卻先入為主、未審先判。他還說，上個月舉行的聽證會上，7人中有5位更是先離席，漠視新聞自由。他稱，NCC利用國安、中資卻找無證據，截圖借題發揮，藉機汙辱中天新聞人的能力，其實就是政治問題。蔡衍明說，自己堅持理念，絕對不會放棄捍衛中天新聞人的尊嚴。

中天新聞台能否續牌，在台灣社會引起巨大爭議。（中央社）

中天新聞台能否續牌，在台灣社會引起巨大爭議。許多綠營政治人物及親綠社團均反對中天新聞台續牌，認為其背後有中國大陸資金，是所謂的「紅媒」。此外，中天新聞台近兩年因為「未經事實查證」被NCC裁罰共約1000萬新台幣，被指專業程度不夠、製造假新聞、刻意操縱政治風向等，甚至妨礙台灣的新聞自由。

同意中天新聞台續牌的聲音則認為，新聞自由應該是100%自由，不能因為政府不喜歡某一種特定的聲音就要「關台」。

（綜合報道）