中天續牌失敗．新聞背景｜近年屢陷爭議　被指「造神」報道韓國瑜

台灣旺旺中時媒體集團中天電視旗下的「中天新聞台」的執照將於下月10日到期，台灣的「國家通訊傳播委員會」（NCC）周三（18日）經審查後作出裁決，以7比0大比數一致否決續牌。 中天新聞台前身為「傳訊電視」中天頻道，1994年9月1日開播。2009年，由旺旺集團入主，成為旺旺中時媒體集團旗下的頻道。 該台近年來陷入爭議旋渦，早在上次續牌的2014年前，該台便被指多次違規。至於近年最大爭議點，則莫過於被指「造神式」報道創造「韓流」。

據台灣《衛星廣播電視法》規定，電視執照須每6年換一次，屆期便要向NCC申請審查。自NCC成立至今次中天新聞台前，僅有「年代綜合台」曾於2010年因違規過多、達到解除要件而遭撤照（即釘牌）。

而新聞台方面，則要數到NCC成立前的2005年，時任行政院新聞局長姚文智主導下以違規次數過多、新聞比例過少為由，撤照「東森新聞Ｓ台」。不過經過國賠求償等法律爭訟，最終以復照收場。換言之，今次中天新聞台不獲續牌創NCC年代新聞台的先例。

中天新聞台續牌期間，一直呼籲民眾關注NCC是否公正合法行使審查的職權。（中天新聞）

裁罰金額仍高居全台新聞台之首

中天新聞台上次續牌在2014年，當時有5人評分合格，6人評分不合格，但因不滿出席委員的三分之二，委員會當時並沒有否決續牌，但就附款要求中天應有獨立審查人機制。然而該機制事後一直未被履行，且續牌至今中天新聞台遭裁罰金額與件數仍高居新聞台之首。

據NCC統計，單是在2019年，中天新聞台就被裁罰27件，金額達860萬元（新台幣．下同，約237.6萬港元），今年上半年也有12件，金額達120萬元（約33萬港元），遭罰原因包括過度細節描述暴力犯行，違反兒少身心健康規定，播放有違事實查證原則的新聞，甚至廣告出現女性胸部晃動配上情色字眼及配音等；其政論節目「新聞深喉嚨」、「新聞龍捲風」等亦屢屢遭到檢舉，但中天的倫理委員會往往回應指沒有違反事實查證原則，亦曾表示製作單位沒有事實查證的責任。

疫情期間報道被指引起民眾恐慌

例如台灣第19宗新冠肺炎患者、白牌車的士司機死亡，當時追查感染源為浙江台商，結果自稱台商父親call in中天的「新聞深喉嚨」節目喊冤，聲稱兒子「檢查都沒病」，並談論其子從大陸返台防疫的醫療資訊及過程，被指易引起民眾恐慌，遭開罰40萬元（約11萬港元）。期間衛福部長陳時中亦怒指節目內容不但和就醫資料不符，還害浙江台商的兒子被標籤化。

又例如今年3月，歐美地區新冠肺炎疫情暴發，台灣中央流行疫情指揮中心宣布3月19日起，限制所有非台籍人士入境，但當時每天仍出現十多宗自海外歸台的台灣人確診。然而中天新聞台在3月28日，將陳時中的記者會疫情說明內容寫成「封台倒數6天」，登上新聞畫面，同被指引起民眾恐慌。雖然中天方面澄清是「『關鍵』倒數6天」，誤植為「『封台』倒數6天」，並更正致歉，但NCC還是於今年9月23日決議對該台開罰80萬元（約22萬港元）。

每10則新聞便有4則關於韓國瑜 曾播女童哭訴「為什麼要罵韓國瑜」

而數到最為人熟知的爭議，則非「造神式」報道前高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜莫屬。早在2020年總統選舉前，中天已因過於頻繁的報道韓國瑜而被戲稱為「韓天台」，據獨立媒體「沃草」統計，去年4月各家電視台報道韓國瑜、蔡英文、郭台銘、柯文哲、朱立倫、王金平、賴清德等擬參選的人士時，中天已被發現有82.65%的相關報道集中在韓國瑜身上，其中高達94.54%為正面新聞。另關於韓國瑜的新聞秒數達到44,608秒，這對比午間新聞一個月30小時，即意味着「中天每10則新聞，就有4則關於韓國瑜」。

另外，中天電視台於去年4月2日，播出「扁錄影罵韓，小韓粉邊哭邊罵『為什麼要罵韓國瑜』」、「後援會粉絲團力挺影片增！女童甜喊『韓國瑜加油』」，及「下一代需要您救臺灣，婦攜姪女拱韓選總統」等新聞，內容包括有女童在親戚帶領下支持韓國瑜的片段，被NCC裁罰60萬元（約16.5萬港元）。中天不滿抗告，但仍遭台北高等行政法院判敗訴。

對此NCC回應認為，中天利用兒童做支持特定政治人物的工具，且全程未打馬賽克、變聲處理，嚴重違反了《衛廣法》。台北高等行政法院亦認為，播出新聞時應考量兒童是否受大人操弄、影響拍攝影片，但中天卻在沒有嚴加編審的情況下，直接將兒童化作政治宣傳的工具，認定NCC按流程開罰合理。

（綜合報道）