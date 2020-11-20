我的婆婆殺了我｜台婦難忍言語霸凌自殺　死前48小時電話錄音曝光

今年8月，台北市張姓女子因婚後長期遭到婆婆的霸凌而自殺。張女自殺前曾在Facebook發文控訴指「我的婆婆殺了我」、「我解脫了」。 近日，張女生前與婆婆的電話錄音曝光，對話中婆婆強勢地說「你很可怕」、「我看清了你」。張女則一再道歉，連續說了20次對不起，但仍換得婆婆冷言酸語的無情對待。

綜合台媒報道，被曝光的電話錄音是張女今年8月5日與婆婆的對話。二人因前一天產生比較嚴重的糾紛，電話中張女試圖與婆婆溝通，但婆婆表現強勢，「你真的很可怕」、「我看清了你」、「不要再講啦」等說辭讓張女來不及解釋，婆婆又質疑到，「道歉要有誠意」。

隨後張女表示，有錯的部分會修改，並連續說了多次「對不起」。婆婆再質疑她，「敢對你的婆婆這樣，如果我示弱一點，不就給你吃死死了。」過程中她不斷說對不起，至少說了二十次以上。而當她詢問婆婆要吃什麼麵包時，婆婆竟回應「你不是很能幹嗎？」「你講這樣話，根本就是不服氣，不知道自己錯在哪裡」。

張女的父親控訴，「婆婆言語真的很尖酸苛刻」，並指女兒的婆婆事後還跟鄰居說是媳婦「有病」才會去自殺，跟她一點關係都沒有。張女的妹妹也表示，姐姐曾向自己提及生活狀況，認為姐姐常年遭受言語霸凌，經過多年積累，才導致撐不下去。

（鏡週刊/中時新聞網）