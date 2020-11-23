傳美軍印太情報總指揮官抵台訪問　美7架軍機同日現蹤台灣南方

多間台灣傳媒周日（22日）報道稱，有美國官員搭乘行政專機降落在台北松山機場。路透社引述消息指，到訪者是美國海軍印太情報總指揮官斯圖德曼（Michael William Studeman）。其後，台灣外交部證實有美國官員訪台，但以「行程未公開」為由拒絕透露詳情。 長期追蹤美軍動態的北京大學「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）同日在Twitter表示，美軍7架軍機當日現蹤台灣南方。

台灣三立電視周日報道稱，美國中央情報局（CIA）局長率8人代表團搭乘行政專機訪台。台外交部隨後發出新聞稿嚴正澄清，美國中情局長並沒有來訪的安排，相關報道屬於不實傳言。

隨後，有多間台媒拍攝到一架美國行政專機（編號375）於當日傍晚降落松山機場。台外交部對此表示，台美間互動交流頻繁，對於美方官員來訪台灣表示歡迎，但由於此行程並未公開，基於台美互信，外交部沒有進一步說明，也沒有評論。

兩名匿名消息人士向路透社表示，無預警低調訪問台灣的美方人士，是負責美國在亞太地區軍事情報的美國海軍二星少將斯圖德曼（Michael William Studeman）。兩名消息人士中，包括一位熟悉內情的台灣官員。報道說，這場高層級訪問恐激怒中國大陸。

根據美國海軍官網，斯圖德曼是美軍印太司令部中，負責情報的J2部門指揮官，是近幾年來訪台位階最高的美國軍官之一。但曾擔任美國對台官員的薛瑞福（Randall Schriver）表示，特朗普治下的五角大廈一直以來都默默地例行性派遣一星將級軍官訪台，「鑑於中國軍事威脅，美國和台灣密切合作交換情報」。

美7架軍機同日現蹤台灣南方。（南海戰略態勢感知計劃）

「南海戰略態勢感知計劃」在Twitter表示，該架美國專機抵台之前，美軍在南海、巴士海峽派出1架RC-135W電偵機、2架P-8海神式海上巡邏機、1架MQ-4C海神偵察機、1架CL-604挑戰者偵察機，以及2架空中加油機，共7架次。（USAF 1*RC-135W, USN 2*P-8A, 1*MQ-4C and Tenax 1*CL-604 & 2 tankers）

另據《自由時報》報道，解放軍22日早上3度進入台灣西南空域防空識別區，分別在8時20分、9時02分、9時25分，飛行的高度4000米。而當時美軍MQ-4C海神無人偵察機也被發現，從20日晚間一直到22日都在周邊出沒，通過巴士海峽後飛往南海。

（綜合報道）