網傳失聯F-16戰機投誠大陸　台國防部：譴責中共網軍散布假消息

台灣空軍一架F-16戰機在周二（17日）進行夜航訓練時，起飛2分鐘後光點從雷達上消失，機師蔣正志至今生死未卜。惟隨後網上有消息宣稱蔣正志實際上向大陸投誠，已經連人帶機在廈門機場降落。 台灣國防部周四（19日）晚上在社交平台上發文，譴責是中共網軍散布假消息，並強調絕不容許踐踏官兵守護國土的信念。

台灣國防部在社交平台上發文，譴責是中共網軍散布假消息。（Facebook）

國防部表示，嚴正譴責造謠者，強調台軍官兵堅守崗位，用生命捍衛家園，用熱血守護國人，絕不容許造謠者踐踏官兵守護國土的信念。台軍迄今共動用25架次飛機、34艘船艦，動員官兵於東部沿岸海灘持續搜尋，另國家搜救中心、海巡署、空勤總隊、地區漁會也全員動起來，同時持續全方位搜索。

機師蔣正志至今生死未卜。（中央社）

國防部長嚴德發在周五（20日）上午亦有表態，稱中共網軍謠言相當卑劣，完全是自欺欺人，蔣正志夫人相當憤慨，這類無稽之談只會增加台軍抗敵意志、愛國情操。對於搜尋進度，嚴德發稱現已完成7個航線的初步音頻探測，周五上午將完成其餘兩處。待完成全部9個探測後，會再與專家分析研討，比對偵蒐後的音頻訊號，比對後再進一步探測水下目標，盼能盡快找到戰機及蔣正志。

（綜合報道）