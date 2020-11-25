新冠肺炎｜台灣向COVAX購買至少460萬劑疫苗　最快明年第一季到貨

據台媒報道，台灣明年第一季購得至少460萬劑疫苗，目前已向世界衛生組織等機構主導的COVAX（新冠肺炎疫苗實施計劃）機制支付訂金，每劑訂金10.5美元（約合81.9港元）。

台灣最快明年第1季購得至少460萬劑疫苗。（中央社）

據台灣疾管署副署長莊人祥介紹，新冠肺炎疫苗各廠牌價格不一，與COVAX簽約時，以每劑10.5美元為基準計算訂金，提供10%至50%人口的疫苗量，並承諾最快於明年第1季就能到貨。台灣合共有2300萬人口，10%人口量即約230萬人，以每人2劑計算，至少能夠透過COVAX取得460萬劑，花費約4830萬美元。

莊人祥又稱，COVAX目前尚未公告疫苗發貨細節，也未通知何時能夠取得疫苗，但樂觀的話最快明年第一季就能取得，若要保守估計的話，則可能要算到明年中。莊人祥表示，目前加入COVAX機制的疫苗廠共有三間，分別是阿斯特捷利康（AstraZeneca）、德國BNT、賽諾菲（Sanofi），台灣決定3支疫苗都保留，視臨床試驗進度、疫苗效果、價格等做最後評估。

莊人祥說，台灣合共預計購買3000萬劑新冠肺炎疫苗，初步預算為115.5億元（新台幣．下同），未來若有需求，仍可再爭取額外52.8億元的預算。

莊人祥表示，台灣料合共購買3000萬劑新冠肺炎疫苗。（中央社）

（綜合報道）