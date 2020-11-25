蘇貞昌被指是「台獨頑固份子」　蔡英文：對兩岸關係沒有好處

國台辦證實中國大陸正研擬「台獨頑固分子清單」。而台灣行政院長蘇貞昌更被大陸官媒《環球時報》第一個點名。 對此，蔡英文在周三（25日）表示，「中國方面的說法我覺得並不好，對於兩岸關係也沒什麼好處」。蘇貞昌作為台灣行政院長，「說他應該說的話」，如果中國大陸刻意負面解讀，對兩岸關係並不好。

蘇貞昌被大陸官媒《環球時報》點名為「台獨頑固份子」，蔡英文受訪時稱有關「不好」，對於兩岸關係沒有好處。（陳卓邦攝）

民進黨在當天舉行中常會，蔡英文會前發表談話並受訪。蔡英文在談話最後再一次肯定蘇貞昌的貢獻，「再一次謝謝在各項艱困挑戰中，始終全力以赴，使命必達的蘇院長，還有他所領導的行政團隊」。蔡英文表示，未來台灣挑戰還有很多，希望所有人為他們加油打氣，同時否認近來台灣政媒圈關於蘇貞昌將下台的傳聞。

蔡英文強調，她的答案很清楚，「目前沒有內閣改組規劃」，蔡英文稱，蘇貞昌和內閣團隊的努力有目共睹，內閣團隊這一年多來的成績，是全台民眾支持的結果。蔡英文並引述蘇貞昌的說話，「行政團隊不能以此自滿，有錯就認、有錯就改，才能讓整體施政更好」，希望蘇貞昌跟內閣團隊能夠繼續衝。

旺旺集團董事長蔡衍明親自上街頭抗議中天新聞台被NCC撤照。（陳卓邦／多維新聞）

針對台灣的「國家通訊傳播委員會」（NCC）日前作出不予「中天新聞台」續牌的決定，蔡英文強調台灣是民主法治的國家，NCC是獨立機關，依據相關法規每六年對電視執照的換照進行審查作業，對於NCC的審查「就是我們不會介入」，並尊重NCC依法做出的審查決定。蔡英文也說，對NCC做出的決定，台灣社會自有公評，也有不同的意見，「證明民主的台灣不是只有一個聲音，現在如此，未來也會是如此。」蔡英文要求台灣勞動部，多加關切未來可能發生的員工失業問題，依法給予協助。

由於「中天新聞台」不獲續牌後，未來將騰空的52台頻道成為各方爭搶目標，外傳NCC主委陳耀祥找業者商談，希望知難而退，把52台讓給屬於公廣集團的華視，甚至稱「這是總統府的意思」。對此，蔡英文強調有關消息純屬捕風捉影，她和台灣總統府並沒有介入在NCC的專案審查過程及相關決策。

（綜合報道）