【中天續牌失敗】江啟臣：台灣丟掉民主自由就沒理由「抗中保台」

國民黨主席江啟臣11月19日接受廣播媒體專訪，談及明年的黨主席選舉「群雄並起」，江打趣的說，他是丐幫幫主，這麼多人想搶當，但只要對黨好，都沒必要負面看待。 他也談及「中天新聞台」續牌失敗事件。他指，如果台灣把自己民主自由丟掉，就沒有什麼「抗中保台」的理由與基礎。

江啟臣稱，黨主席任期正常是5到7月間要改選，他現在在乎的是，面對民進黨一黨獨大，國民黨要如何凝聚力量、扮演好反對黨，國民黨內不團結是長期被詬病，他當初選黨主席時就是認為，黨內不團結，導致地方選舉非常吃力。他直言，有幾個觀念要重新確立，國民黨已不像過去家大業大，現在黨產就是政策、人才，至於團結要靠制度，不管誰當黨主席，要把沒建立、沒落實的制度修正好。

談到「中天新聞台」遭否決續牌申請問題，江啟臣抨擊，民進黨如果真尊敬鄭南榕，這件事情（指否決中天新聞台換照）就算是NCC委員做的，蔡英文或蘇貞昌難道不應該出來為這件事情講話？真覺得NCC公正、獨立、客觀？認同與否？有沒有尊重憲法的比例原則、最大限度保障媒體、言論自由？

鄭南榕是台灣民主人士，反對國民黨專制。1989年，被控涉嫌叛亂遭法院傳喚後，鄭南榕因不願被逮捕而自焚身亡，終年41歲。2016年12月，台灣行政院核定鄭南榕逝世日為「言論自由日」。

江啟臣還稱，「就算極權國家，就像民進黨反中最反的中共，有關香港蘋果嗎」？他說，中共跟台灣最大的差別就是民主自由，如果台灣把自己民主自由丟掉，說要抗中保台的理由與基礎在哪？