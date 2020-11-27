國台辦前副主任王在希：北京應採「北平模式」　和統武統完美結合

台海局勢緊張，對於兩岸困局，大陸國台辦前副主任王在希在公開演講中表示，北京應採取「北平模式」，即以戰迫和、以武促統、兵臨城下，不戰而屈人之兵。 王在希認為，這樣一來可以最大限度避免兩岸同胞的傷亡，且其本質是另一種和平統一，是「和統」與「武統」的完美結合。

王在希在第六屆「中華文化論壇」上發表演講，直言從當前台海形勢來看，和統的可能性逐漸喪失，因為和過去相比，台灣的政治體制變了、大陸面對的政治談判對象變了、台灣的社會生態環境變了。王在希強調，大陸應該與時俱進，有新的思維，在堅持對台大政方針時，對台的具體工作也要更新。

王在希認為即使迫不得已對台使用武力，仍要堅持政治談判，要堅持做台灣人民工作、以及堅持爭取台灣民心。（中新社）

王在希認為，大陸不能簡單地把和統和武統割開，更不能把兩者對立起來。因為若不動用武力手段，光憑政治談判、民間交流、惠台讓利，不可能實現兩岸統一。再來，即使迫不得已對台使用武力，仍要堅持政治談判，要堅持做台灣人民工作、以及堅持爭取台灣民心，不能顧此失彼，不能絕對化。

王在希稱，當前對於兩岸統一上大致有三種看法：一是等待瓜熟蒂落、水到渠成，認為只要大陸經濟、科技、軍事實力發展到像今天美國這樣的程度，兩岸自然統一。二是主張先解決台灣問題，再集中精力發展經濟，長痛不如短痛。三是認為解決台灣問題既要有緊迫感，也不能操之過急。既要有信心，更要有一定耐心，應該預作充分準備，尋找最佳時機，把握戰略主動，爭取最小代價。

王在希認為，大陸目前已初步具備了解決台灣問題的實力與條件，台獨已經不可能，台海局勢總體可控。正因為大陸存有這種實力與底氣，所以可以更加從容地來處理台灣問題。但王在希提醒，台灣問題有其複雜性和特殊性，因此解決台灣問題的時機需要非常慎重的選擇，不僅要看到台灣的情勢，還要考慮國際外部環境，更要考慮大陸自身的情況。

另一方面，對於民進黨是否能在台灣長期執政，王在希也有不一樣的觀察。王在希認為，民進黨不可能長期執政。因為台灣實行的是政黨政治，多數選民不願意看到民進黨一黨獨大，再加上美國也不喜歡台灣一黨長期執政，即使國民黨上不了，也還會有其他勢力上來。

王在希認為民進黨不可能長期。（陳卓邦攝）

其次，民進黨不承認「九二共識」，造成兩岸關係搞不定，連帶的台灣經濟也搞不定，最後是台灣的國際空間搞不定。這會使得台灣民眾生活水平不能提升，社會不能安定，民意就會出現反彈。民進黨擅長選舉、但不善於治理，時間久了缺點就會充分暴露出來，包括貪污腐敗、黑金政治、權力酬庸等等，民眾的不滿情緒也會隨之爆發。

王在希在最後稱，民進黨是派系共治的政黨，圍繞權力繼承的鬥爭隨着時間推移，其內部各種矛盾隱患就會先後引爆，「民意如流水，我們將拭目以待。」

（綜合報道）