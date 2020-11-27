批大陸蠻橫不講理　蘇貞昌：不憂不懼被中共列為「頭號戰犯」

歷經國民黨立法院黨團多達12次的杯葛後，台灣行政院長蘇貞昌在民進黨立委護航下，周五（27日）終能在立法院內發表施政報吿。 蘇貞昌在施政報告中談及就任以來的表現，包括防範非洲豬瘟以及新冠肺炎疫情等，同時亦提到被大陸傳媒第一個點名是「台獨頑固分子」，批評大陸蠻橫不講理，自己會不憂不懼被列為「頭號戰犯」。

蘇貞昌赴立法院發表施政報告。（中央社）

蘇貞昌表示，當前全球已經有6000萬人確診新冠肺炎，許多國家鎖國、封城、學校停課、此刻台灣還能夠正常生活，實是亂世中的福地。他其後提到，即使面對大陸嚴峻打壓、蠻橫不講理，甚至中共已把他列為「頭號戰犯」，但仍對此不憂不懼，會繼續要守護台灣民眾的健康。

蘇貞昌強調，從自己去年上任的第一天開始，就為非洲豬瘟嚴格把關，自己肩膀上扛着責任，一路走來，為台灣努力。蘇貞昌並稱，台灣守住了非洲豬瘟與新冠肺炎，經濟表現也相當亮眼，從出口到股市，各種經濟指標都刷新紀錄。

蘇貞昌周五在民進黨立委護航下，終成功赴立法院進行施政報吿。（陳卓邦攝）

蘇貞昌又稱，在蔡英文領導下，台美關係這些年來逐步升温，而美國也是最有力量，且堅定支持台灣的友邦，台灣必須走向國際，聯繫國際經濟網絡。至於引起議論的美豬問題，蘇貞昌說一定會以防治非洲豬瘟、抵擋新冠肺炎的效力和魄力來嚴格把關，通過實體查廠、逐批查驗、貨號溯源、清楚標示、市場稽查，從海關到廚房，讓消費者一目了然。蘇貞昌強調，台灣是安身立命的地方，大家要共同努力，守住台灣，走向世界。

（綜合報道）