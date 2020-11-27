傳台北故宮博物院擬改名「去中國化」　官方澄清無此計劃

台北故宮博物院近日傳出消息即將進行組織調整，甚至會改名為「華夏博物館」或者「亞洲博物館」，以「去中國化」。 院方在周五（27日）發出新聞稿澄清改名一事並沒有列入行政院組改討論議題，並具體說明此次內部組織改造的方案以釋疑慮。

台北故宮現任院長吳密察（右）是出身台灣史研究的學者。（中央社）

新聞稿指出，此次調整以「維持內部一級單位7處5室數量不變動，編制員額368人數量不變動」為原則。在此原則下，台北故宮博物院增設「數字信息室」與「綜合規劃處」，並將原有的「書畫處」與「圖書文獻處」合併為「書畫文獻處」，並減除「安全管理室」，業務分別移入職能類同的登錄保存處與展示服務處。

台北故宮博物院強調，調整是為了達成「友善」、「開放」、「智慧」、「普世」目標，並轉型為21世紀的博物館，否認有改名的討論。

值得一提是，民進黨政府上台後，台北故宮博物院改名與降格的討論幾乎不曾停止。最近一次是在11月26日，當時立法委員黃國書質詢文化部次長蕭宗煌，指外傳行政院積極推動組織改造，擬將故宮改屬文化部，成為底下的三級機關，並獲行政院官員回應指「有討論但未定案」

此外，文化部長李永得在11月27日亦表示，對故宮是否隸屬文化部的議題持開放的態度。對於降格的擔憂，李永得認為不能用傳統的行政層級去討論，「這是古老的封建思想」，強調台北故宮博物院在國際上的地位，是因為館藏、策展能力、以及營銷管理能力。

（綜合報道）