美稱台是最大軍購客戶　華春瑩痛批台灣「甘當美國提款機」

美國在台協會（AIT）早前表示，2020年台灣是美國對外軍售最大客戶，並稱明年還將繼續對台軍售。 對此，11月30日，外交部發言人華春瑩批評台灣官方，甘做美國利益集團的「提款機」。

在11月28日台灣國際關係學會舉辦的年會上，AIT處長酈英傑（William Brent Christensen）公布稱，2020年台灣是美國對外軍售最大宗客戶，他同時透露，2021年將會有52億美元對台軍售，一旦完成後續作業程序，台灣歷來對美軍購總金額將超過700億美元。不過，台灣國防部稍後發表聲明，稱並無2021年進行52億美元軍購的規劃。

對於AIT的發言，華春瑩強調稱，中方堅決反對美國向台灣出售武器，這一立場是明確的，一貫的。

華春瑩表示，任何損害中國核心利益、干涉中國內政的行徑都會遭到中方堅決回擊。（資料圖片）

華春瑩說，台灣今年花費118億美元採購美武器，折合新台幣3422億元（約合929億港幣），相當於台灣民眾人均負擔1.45萬元。她反問道：「不知道台灣同胞對自己辛勤勞動創造出來的財富被用來大量購買美國的二手武器、充當美國利益集團的『提款機』作何感想？」

對於美國頻繁對台軍售，華春瑩稱，任何損害中國核心利益、干涉中國內政的行徑都會遭到中方堅決回擊。敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，慎重妥善處理台灣問題，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。

她同時警吿台灣官方，「台獨」是死路一條，任何挾洋自重、以武拒統的圖謀和行徑都註定失敗。