美國州議員組織頒國際領袖先鋒獎　蔡英文：永不停止追求兩岸和平

台灣總統蔡英文12月4日獲「全美議會交流理事會」（ALEC）頒贈「國際領袖先鋒獎」，她在錄影演說中引用英國前首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）的名言稱「人們若能自由選擇，他們會選擇自由。」 蔡英文說，她的職責是維護及捍衛台灣民主自由的生活方式，「永遠不會停止追求兩岸關係的和平與穩定，也不會對台灣的安全有任何的妥協」，並盼望台灣與最重要的安全盟友美國，在雙邊貿易協定方面取得進展。

台灣總統府在新聞稿中指出，ALEC曾於2006年首度頒贈「國際領袖先鋒獎」予戴卓爾夫人，蔡英文是第二位獲頒該獎的國際領袖。蔡英文稱，台灣曾歷經威權統治的黑暗時期，在一黨專政的戒嚴時代，個人自由受到壓抑，幾乎沒有政治自由可言。所幸民主前輩勇氣十足，分別在體制內外積極奔走，加上人民眾志成城，台灣乃能成為亞洲最自由、最蓬勃發展的民主政體。蔡英文表示，各國都在走自己的康莊大道，而台灣選擇的是擁抱民主和民主價值。

蔡英文並強調，身為台灣總統，她的職責是維護及捍衛台灣民主自由的生活方式，「我永遠不會停止追求兩岸關係的和平與穩定，也不會對台灣的安全有任何的妥協。」

對於台美關係，蔡英文指台灣仰賴貿易，必須盡一切努力加強與貿易伙伴的經貿關係，因此亟望與第二大貿易伙伴，也是最重要的安全盟友美國，在雙邊貿易協定（BTA）方面取得進展。蔡英文感謝美國50位跨黨派參議員，以及160多位眾議員支持台美洽簽雙邊貿易協定，此協定除將進一步深化台美緊密的經貿夥伴關係，值此台灣面對大陸從不間斷的威脅之際，此協定也會更加強化美國對台灣的支持。

蔡英文最後表示，展望2021年，台美夥伴關係仍有極大的成長空間，由衷感謝ALEC長久以來對台灣的友誼，這符合雙方的共享價值和共同利益，相信雙方將繼續攜手堅定捍衛世界民主和自由。

台灣總統府在新聞稿補充，ALEC成立於1973年，會員主要由全美各州州議員及私人企業人士組成，是全美規模最大的州議員組織。ALEC近年來多次在年會中通過友台決議，如2018年通過支持《台灣旅行法》、2019年紀念《與台灣關係法》40周年重申時美國對台承諾。ALEC在2020年峰會也通過「支持美國與台灣簽訂BTA決議」，支持並呼籲美國政府儘速與台灣簽訂BTA。

（綜合報道）