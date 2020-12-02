泛綠民調顯示支持度大勝泛藍20%　蔡英文：放心但不能放鬆

在台灣，民進黨12月2日舉行中執會，會中公布一份黨內民調，數據顯示，泛綠陣營在支持度方面大贏泛藍陣營將近20%。台灣總統蔡英文聽完民調後稱，「可以放心，但不能放鬆」。

民進黨內部民調顯示，泛綠陣營在支持度方面大贏泛藍陣營將近20%，蔡英文聽完民調後也稱，「可以放心，但不能放鬆」。（陳卓邦／多維新聞）

根據民進黨這份內部民調，藍綠陣營支持度方面，泛綠46.3%、泛藍25.7%，中間和其他28%。政黨傾向方面，民進黨32.1%、國民黨17.5%、時代力量7.1%、台灣基進黨4.4%、台灣民眾黨10.3%、中間和其他11.35%。

民調詢問「國民黨多次杯葛，不讓蘇貞昌上台，贊不贊成國民黨的做法」，其中高達60.2%民眾不贊成、24.8%贊成、15%無意見；而針對國民黨11月27日以丟擲豬內臟、豬皮的方式杯葛蘇貞昌進行施政報吿的方式，更有75.2%民眾不接受、18.2%接受、6.6%無意見。

民調進一步分析，針對國民黨不讓蘇貞昌上台，泛綠支持者高達89.1%民眾反對、4%贊成，泛藍支持者僅23.4%反對、64.4%贊成，中間選民40.2%反對、24%贊成；但針對豬內臟事件，泛綠支持者95.9%反對、1.8%贊成、泛綠支持者47.8%反對、47.9%贊成，中間選民63.3%反對、18.6%贊成。泛藍支持者對國民黨立委丟內臟的作法意見分歧。

民調也另外詢問台灣2020年的防疫表現，有86.9%民眾對台灣防疫表現感到滿意，僅10.9%不滿意、2.2%無意見；比較台灣跟世界各國經濟表現，63.5%民眾認為表現較好、25.2%認為較差、11.4%無意見。