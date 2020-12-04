台綠委提修憲刪「國家統一」　立法院審議時被國民黨提案擋下

民進黨內部派系「正國會」先前提出《中華民國憲法增修條文》修正草案，要求將前言中的「國家統一」字眼改成「因應國家發展之需要」，並明定中華民國領土範圍為《憲法》效力所及地區。 儘管此案獲得58名立委聯署提案，不過台灣立法院在周五（4日）處理此案時，仍遭國民黨立法院黨團提案擋下，退回程序委員會。 對此，正國會成員、民進黨立法委員陳亭妃批評國民黨抵抗民意，不讓《憲法》符合台灣現狀。

民進黨立委陳亭妃（右二）11月11日曾於立法院舉行「邁向國家正常化修憲草案」公聽會。（中央社）

正國會所提的修憲重點，除了刪改「國家統一」字眼、明定中華民國領土範圍為《憲法》效力所及地區之外，還包括刪除「省政府」，納入台灣六都地方制度運作，增訂「國家」應優先以「台灣」名義進行涉外事務，同時也要求「國旗、國歌、國徽」應以法律明定之，不受《憲法》規定。而正國會當時也強調，此修憲版本提案絕無涉及統獨，而是希望將「國家」正常化。

不過，就在立法院會處理報吿事項時，國民黨立法院黨團提案將草案退回程序委員會，最後提案在無人異議的情況下獲得通過。

民進黨內部派系「正國會」提出《中華民國憲法增修條文》修正草案，將前言中的「國家統一」字眼改成「因應國家發展之需要」。（陳卓邦攝）

陳亭妃表示，草案是唯一取得立法院過半數立委聯署所提，卻被國民黨擋下推回程序委員會。如果加上國民黨先前12度杯葛立法院議事，可說一連擋了13次，質疑國民黨是要抵抗民意，不讓《憲法》符合台灣現狀。

陳亭妃更指稱，9月30日第一次提出草案時，已被大陸國台辦稱是「修憲謀獨」、「赤裸裸的謀獨行徑」，警吿及恐嚇會為台灣帶來災難，認為國民黨要「配合中國」。

（綜合報道）