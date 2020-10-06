名單提交完畢　台灣修憲委員會正式啟動

台灣立法院於10月6日正式通過「立法院修憲委員會」委員名單，修憲委員會正式啟動。

依照《立法院修憲委員會組織規程》，該會委員人數為立委總額的三分之一加1人（39名），並由各政黨、政團依照其院會席次比例分配，且依保障少數參與原則組成。故本次修憲委員會名單，民進黨立法院黨團推派22人，其中兩席禮讓給無黨籍立委林昶佐與台灣基進黨立委陳柏惟。國民黨則推派14人，台灣民眾黨推派2人，時代力量黨則推派1人。

由於《憲法增修條文》的關係，這使得立法院將成為本次憲改的主戰場之一。（譚英瑛／多維新聞）

目前關於《中華民國憲法》的相關修正提案一共有17案，民進黨提案多聚焦於「18歲公民權」、「廢除台灣考試、監察兩院」等，而國民黨立委則傾向提出「統一台灣總統與立委任期」、「青年發展與協助入憲」、「調整立法院對『人事同意權』的同意門檻」、「台灣閣揆同意權重返台灣立法院」、「台總統要到立法院進行『國情報吿』」等案。

由台灣民眾黨所提出，擬以修改《中華民國憲法》本文第130條的「18歲公民權」憲改草案，目前也在時代力量、國民黨立委們與陳柏惟的協助連署下，達到成案門檻，亦將送往修憲委員會進行討論。而台灣民眾黨立委賴香伶、張其祿、高虹安、蔡壁如也於10月6日上午在立法院召開記者會，強調該黨將以「超越藍綠」的「修憲新思維」為主軸來處理憲改相關議題。

成為本次憲改潛在的被廢院標的台灣監察院。（譚英瑛／多維新聞）

將代表民眾黨參與修憲委員會的張其祿表示，民眾黨主張公民（投票）權下修至18歲，再者則是倡議廢除考試、監察兩院，將監察權歸還給台灣立法院，考試權則交給台灣行政院下的獨立運行業務，最後一個訴求，則是希望能調降修憲門檻，還政於民；張其祿也指出，朝野多對這三大主張有共識，就希望這次朝野能正式修憲契機，共同完成憲改任務。

國民黨主席江啟臣於日前在Facebook上發布的短片指出，目前朝野對於公民投票權下修至18歲有高度共識，但也指出，由於修憲門檻高，故涉及的議題應該要有高度「社會共識」。

本次修憲委員會各黨團提交的名單。（譚英瑛／多維新聞）

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前受訪表示，基於修憲議題具有高度政治意涵，民進黨一定提出黨版修憲案；民進黨立委鍾佳濱於10月6日受訪時補充說明表示，民進黨立法院黨團一定將推出黨版修憲草案與在野黨進行合作、討論，而當前民進黨黨團成員「百花齊放」，這是民進黨傳統，各式各樣的修憲內容都很正常，不過修憲單靠民進黨無法成功，故基於要與他黨合作的前提下，民進黨必定端出最終黨版，作為與在野黨合作修憲的基礎。

鍾佳濱也表示，當前朝野最具共識就是「18歲公民權」入憲、「下修修憲門檻」，至於民進黨長期主張的廢除考、監兩院，這也希望能得到國民黨的支持。