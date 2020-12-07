蔡英文：澳洲面臨極大壓力　台灣會盡所能給予支持

蔡英文12月7日在台灣總統府會見澳洲駐台代表高戈鋭（Gary Cowan），她回憶，高戈鋭曾強調台灣是澳洲需要時真正的朋友，澳洲是台灣強而有力的支持者，她必須說，「回顧過去這段疫情期間兩國的合作，澳洲是台灣的好朋友、好兄弟，當澳洲面對極大壓力的時候，台灣也會盡我們所能給予温暖跟支持」。

蔡英文會見澳洲駐台代表高戈鋭，稱「澳洲是台灣的好朋友、好兄弟，當澳洲面對極大壓力的時候，台灣也會盡我們所能給予温暖跟支持」。（台灣總統府）

蔡英文致詞指出，2020年3月，高戈鋭來到台灣總統府，她與高戈鋭對於防疫、經濟、貿易及教育等議題，交換了很多想法，過去兩年多，她也常在很多不同的場合見到高戈鋭，「這代表了台灣跟澳洲，在很多領域，都有非常密切的合作」。下個月高戈鋭就要離任，她要代表台灣政府跟人民，感謝高戈鋭對台澳關係的努力和貢獻。

蔡英文提及，2020年就是澳洲在台辦事處的40周年，主軸設為「重新發現澳洲，重新發現台灣」，要來發掘台澳關係發展的新機會。她也特別說到澳洲葡萄酒一向享譽國際，不過最近特別受歡迎，她在社群平台上，看見各種品牌的澳洲葡萄酒，現在全世界都「重新發現」更多澳洲葡萄酒。

蔡英文指出，不只澳洲葡萄酒在台灣很受歡迎，在整體農業產品跟食品方面，澳洲也是台灣的第四大供應國，2019年台澳雙邊貿易額度創下200億澳幣的歷史新高；過去兩年來，她跟高戈鋭也一起見證台灣跟澳洲能源方面合作的進展，台澳不僅簽訂液化天然氣的長期供應合約，在推動能源轉型的道路上，台灣第一座離岸風場的落成啟動，澳洲也扮演了非常重要的角色。

蔡英文在台灣總統府內會見澳洲駐台代表高戈鋭，雙方問好拱手不握手。（台灣總統府）

蔡英文強調，除了延續這些成果之外，台灣非常歡迎澳洲朋友「重新發現台灣」，也鼓勵台灣各界「重新發現澳洲」，促成雙方更多的合作交流。台灣非常期待，台澳之間能夠洽簽經濟合作協定（ECA），持續加深雙方的夥伴關係。

蔡英文回憶，高戈鋭曾說過，台灣是澳洲需要時真正的朋友，澳洲是台灣強而有力的支持者，她必須說，「回顧過去這段疫情期間兩國的合作，澳洲是台灣的好朋友、好兄弟，當澳洲面對極大壓力的時候，台灣也會盡我們所能給予温暖跟支持」。她也要感謝澳洲總理莫里森（Scott Morrison）支持台灣的國際參議，2019年澳洲首次加入台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF），一起舉辦研討會，希望未來台澳在更多的國際議題上，有更密切的合作。

蔡英文說，常常看到高戈鋭透過社群，用中文跟台灣民眾交流，以及分享台灣的文化美景，高戈鋭是台灣永遠的朋友，歡迎未來常來台灣，祝福一切順利。