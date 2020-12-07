王毅：中美應開啟各層級對話　任何問題都可以拿到桌面上來談

中國外長王毅周一（7日）在北京與美中貿易全國委員會董事會代表團舉行視像交流。他強調，保持中美關係健康穩定發展，攸關兩國和世界人民的命運與福祉；經貿合作始終是中美關係的壓艙石，美工商界人士則是推動兩國關係發展的穩定性力量。他就推動中美關係健康穩定發展提出5點建議。

王毅指出，中美關係之所以呈現建交以來最嚴峻的局面，根本原因在於美方一些人固守陳舊的冷戰思維和意識形態偏見，從零和博弈角度看待中國發展和中美關係，把中國視為對手甚至敵人，全方位遏制中國；重申中國始終堅持和平發展，希望與各國互利合作，實現雙贏、共贏和多贏，期待並相信美國的對華政策會回歸客觀和理性。

王毅表示，中美應開啟各層級對話、加強溝通，任何問題都可以拿到桌面上來談，包括戰略性、全局性、長期性問題，抑或就具體問題展開磋商，尋求突破和解決。他強調，中方的對話大門隨時敞開，雙方可以梳理形成對話、合作、管控分岐3份清單，為從整體上釐清、維護和發展中美關係提供更清晰的脈絡，並鼓勵兩國戰略研究界、工商界加強對話交流，為推動中美關係健康穩定發展提供智力和社會支持。

他續指，面臨疫情蔓延、經濟衰退等重大全球性挑戰，中美應該同舟共濟，展現責任與擔當，在應對疫情、推動經濟復甦、應對氣候變化等找到合作切入點，包括共同防控疫情，合作研製疫苗、藥物開發等；重啟宏觀經濟政策對話與協調；發展新能源等。同時，雙方應推進在兩軍、執法、禁毒、網絡安全等重要領域交流，在聯合國、世界衛生組織、二十國集團、亞太經合組織等多邊框架內加強合作，進一步完善和加強全球治理。

王毅指出，中美存在分歧和不同看法，但關鍵是要互相尊重。（外交部）

王毅指出，中美社會制度不同、發展階段有別、歷史文化各異，雙方自然會存在分歧和不同看法，但關鍵是要互相尊重彼此的歷史文化傳承、核心利益和重大關切等。他重申，中國不干涉美國的內政，不對外輸出發展模式，不搞意識形態的對抗，而美方也應遵守國際關係準則，不插手中國的內部事務；對於一時解決不了的問題，要本着建設性態度加以管控，避免激化升級影響中美關係大局。

他表示，中美雙方應支持鼓勵兩國立法機構、地方、工商界、智庫、院校、媒體、青年之間加強友好交往，加深了解。兩國各界有識之士應對外釋放更多客觀理性信息，全面介紹中國發展和中美交往合作的真實情況，增進兩國民眾的互相了解，形成對中美關係的正確認知。

王毅稱，只要中美始終從兩國人民和世界人民的根本利益出發，堅持相互尊重、求同存異，有效管控分歧，擴大利益匯合，開闢共贏前景，中美關係就能在歷經磨礪後重整行裝再出發。