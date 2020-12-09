台統促黨「陸配」被控選舉涉賄　台高院二審宣判無罪

於2020年台灣立委選舉期間，台灣「中華統一促進黨」（統促黨）女媧黨部主委、「中華婦女聯合會」理事長何建華涉入賄選案疑雲。今（2020）年2月台北地檢署（北檢）先依其涉嫌《選罷法》賄選罪起訴，7月台北地方法院一審宣判她無罪，經檢方上訴後，12月9日上午，台灣高等法院二審仍判何建華無罪。 據了解，何建華除了本案，還被台灣方面指控為大陸發展組織，周一（8日）被台北地方檢察署依違反《國家安全法》起訴，其有可能面臨七年以上徒刑。

北檢指控，2020年台灣總統、立委選舉期間，何建華名列「統促黨」不分區立委候選人，但早在2019年12月2日，何建華於「中華婦女聯合會」臉書（Facebook）粉絲專頁貼文，以「2019金廈+鼓浪嶼+永定土樓、古田文化交流之旅」，招攬具有投票權的在台陸配，透過小三通前往金門、廈門旅遊，標榜全程住宿四、五星級飯店，並主打「非購物團」、「落地接待」，5天4夜遊每人只收新台幣7,800元（約合2145港元），但同樣的行程市價約新台幣15,000元（約合4125港元），該行程方案明顯低於市場行情。

涉入賄選案疑雲的台「中華婦女聯合會」理事長何建華，於2020年12月9日獲台灣高等法院二審以「查無實證」為由，駁回北檢上訴，維持無罪判決。（許陳品／多維新聞）

北檢表示，該行程於2019年12月18日出發時，何建華不僅將團員加入「金廈團」微信群組，還特別穿上「中華婦女聯合會」背心送機，並向選民介紹其代表「統促黨」參選不分區立委，發放「中華婦女聯合會」給選民穿上合影；旅途中，何建華又在微信群組傳送「政黨票請投2號統促黨」等拜票信息。檢方偵查後認定，該旅行團的團費明顯低於市場行情，讓每個團員可獲減免新台幣7,000元（約合1925港元）團費的不正利益，認為何建華涉嫌賄選，依照違反《公職人員選舉辦免法》，將何建華提起公訴。

在台北地院審理期間，何建華堅稱自己無罪。一審台北地院審理後，以「查無實證」為由，判決何建華無罪。檢方上訴二審，台灣高等法院12月9日宣判，依舊以「查無實證」為由，駁回檢方上訴，維持無罪判決。

除了疑似涉入賄選案，台灣法務部調查局早前還指出何建華涉嫌收受「全國台灣同胞聯誼會」（全國台聯會）提供赴陸落地招待等優惠資源，或長期以「在台陸配回娘家」、「兩岸婚姻家庭」等名義舉辦活動，意使何女配合中共對台統戰、主持及發展「中華婦女聯合會」組織，進而誘吸陸配返陸施予統戰及思想教育、支援「兩岸統一、一國兩制」等政治理念。

台調查局稱，何建華受北京市台辦調研員王某指導，負責刺探及蒐集具有台獨理念的台人赴大陸資料，以掌控台獨信息；另何建華依據大陸「全國台灣同學會」副會長黃某指示，在台散佈網絡假信息、發動陳抗活動與妨害台灣總統大選，且受「全國台聯會」資助招待陸配赴陸旅遊賄選，危害台灣的「國家安全」與社會安定。

北檢早前以《國家安全法》「發展組織」罪嫌，對何建華、「中華婦女聯合會」秘書包克明2人提起公訴。

依據台灣《國家安全法》規定：「意圖危害國家安全或社會安定，為大陸地區違反第二條之一第一款規定（為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人，發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織）者，處七年以上有期徒刑，得併科新台幣5,000萬元以上1億元以下罰金。」