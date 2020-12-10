台媒民調：四成八台人認為拜登政府不會派兵協防台灣

台媒「ETtoday新聞雲」釋出綜合性的民調調查，調查包括台灣民眾對於經濟景氣的預期、由中國大陸主導的「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）排除台灣的負面影響、美國大選結果出爐之於台灣的影響等。 調查顯示，48.0%台灣民眾認為拜登執政下的美國政府，在未來兩岸爆發軍事衝突時，不會派軍協防台灣。

調查指出，有48.1%的受訪者對於明年台灣的景氣保有樂觀的預期（含「非常樂觀」18.3%以及「有點樂觀」29.8%），另有42.9%民眾對明（2021）年台灣景氣表示悲觀（含「有點悲觀」34.3%以及「非常悲觀」8.6%）。

中國大陸主導的RCEP橫跨15國，涵蓋人口超過20億人口，佔全球GDP近三成，台灣輿論擔心台灣被排除在RCEP之外，對台灣未來的對外經貿產生負面影響。對此，根據調查顯示，有72.0%民眾擔心台灣未來經貿發展會受到沒加入RCEP的影響（含「非常擔心」39.2%以及「有點擔心」32.8%）。

台灣漢光演習中，總統蔡英文（左3）著全套軍服前往視導。（資料圖片）

針對美國總統大選結果由民主黨候選人拜登（Joe Biden）確定勝出，此次的調查結果指出有39.3%台灣民眾認為，未來美國與中國大陸的關係會變好，另有48.0%台灣民眾認為拜登執政下的美國政府，在未來兩岸爆發軍事衝突時，不會派軍協防台灣；此外，有43.7%的台灣民眾認為美國會派軍協防台灣（含「一定會」18.3%、「可能會」25.4%）。與前次調查結果相比（2020年10月）認為美國不會派軍協防台灣的比例增加13.0%，美國會派軍協防台灣的比例下滑10.3%。

此外，針對蔡英文8月28日宣布開放含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬（簡稱「萊豬」）、30個月齡以上美牛進口台灣，蔡政府宣稱，將有助於台灣爭取額外經貿利益，幫助台灣參與區域經濟整合。調查結果指出，有75.5%台灣民眾擔心未來食用到萊豬的相關肉品（含「非常擔心」56.8%以及「有點擔心」18.7%），另有58.6%民眾表示不能接受萊豬進口台灣來換取台美經貿關係深化（含「不太能接受」23.0%以及「完全無法接受」35.6%）。

本次民調於2020年12月1日至4日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」。回收有效樣本數為1,368份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.65%。